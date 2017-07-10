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18+: Гибель зацепера на крыше электрички попала на видео

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Тело мертвого зацепера нашли на крыше электрички в Петербурге

Днем в воскресенье, 9 июля 2017 года, в Петербурге погиб зацепер. Тело молодого человека сняли с крыши электрички, прибывшей на станцию "Броневая". Электропоезд шел из Ораниенбаума в Петербург. 

Как стало известно, молодого человека убило ударом электрического тока. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Труп на крыше вагона был обнаружен на станции "Броневая". Пассажиры электрички заметили юношу еще в Лигово, но тогда он был еще жив. 


 Подробнее: https://neva.today/news/mertvogo-zacepera-snyali-s-kryshi-elektrichki-v-peterburge-140347/

По предварительным данным, погибшему молодому человеку было всего 18 лет, прибывшие на место медики констатировали смерть от полученной электротравмы. Полицейские выясняют, как молодой человек оказался на крыше поезда и ведут проверку. По окончанию проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
 
Видео: youtube
Теги: гибель зацепера , зацепер , зацепинг , петербург , электричка
Категории: Новости СПб Происшествия

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