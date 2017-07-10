18+: Гибель зацепера на крыше электрички попала на видео

Тело мертвого зацепера нашли на крыше электрички в Петербурге

Днем в воскресенье, 9 июля 2017 года, в Петербурге погиб зацепер. Тело молодого человека сняли с крыши электрички, прибывшей на станцию "Броневая". Электропоезд шел из Ораниенбаума в Петербург.

Как стало известно, молодого человека убило ударом электрического тока. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Труп на крыше вагона был обнаружен на станции "Броневая". Пассажиры электрички заметили юношу еще в Лигово, но тогда он был еще жив.



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По предварительным данным, п огибшему молодому человеку было всего 18 лет, прибывшие на место медики констатировали смерть от полученной электротравмы. Полицейские выясняют, как молодой человек оказался на крыше поезда и ведут проверку. По окончанию проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Видео: youtube