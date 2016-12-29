На месте крушения Ту-154 в Черном моер нашли тело Антона Губанкова

О том, что тело директора департамента культуры Минобороны обнаружено, сообщала супруга погибшего.

В результате поисковой операции на месте авиакатастрофы самолета Минобороны России в Черном море нашли тело директора департамента культуры Минобороны Антона Губанкова. Об этом сообщила его вдова Марина окунь. Женщина написала днем во вторник, 10 января, в социальной сети только: "Нашли".

Губанков вместе с остальными пассажирами и экипажем погиб в результате падения Ту-154 25 декабря 2016 года. Операцию по поиску тел мешает погода. Если сначала в районе ЧП был штиль, то теперь ветер и течение усложняют работу спасателей.

Самолет министерства обороны разбился при вылете из аэропорта Адлера. На борту находилось 92 человека. Среди них был основной состав Ансамбля имени Александрова, руководитель фонда "Справедливая помощь", военные и журналисты федеральных каналов. Сейчас идет расследование инцидента. Рассматривается несколько вариантов событий. Недавно Минобороны расшифровали записи "чёрного ящика" Ту-154. Сейчас с уверенностью отвергли только версию теракта.

Видео: МЧС России