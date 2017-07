Тайна пирамиды Хеопса раскрыта: в сети появилось новое увлекательное видео

Британские исследователи доказали, что одно из чудес света было спроектировано талантливыми инженерами и построено за четверть века. Им удалось показать на видео, как это было.

Несколько дней назад в сети появилось любопытное видео о создании пирамиды Хеопса. На этот раз сотрудники популярного youtube-канала "It's Okay To Be Smart!" показали своим подписчикам с помощью инфографики, изображений и анимации, как происходило строительство легендарной гробницы.

По мнению исследователей, сверхъестественные силы или НЛО участие в работе над одним из чудес света не принимали. Напротив, пирамида Хеопса есть творение талантливых инженеров и двух тысяч человек.

Судя по видео, уникальная гробница была построена всего лишь за 23 года. Это все потому, что располагалась будущая пирамида рядом с каменным карьером. Именно поэтому рабочие не тратили огромное количество сил и времени на перевозку стройматериалов.

Кстати, за пару дней данное видео оценили почти 412 тысяч человек.

Видео: youtube, It's Okay To Be Smart