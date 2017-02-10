Театр "Мастерская" представил Петербургу нового Раскольникова

В театре "Мастерская" состоялась премьера спектакля "Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскльникова". Наша съемочная группа побывала на генеральном прогоне и узнала у актера Фёдора Климова о том, что помогало ему в подготовке к моноспектаклю.

"Этой грани между тем как ты существуешь в жизни и выходишь на сцену – ее практически нет. Когда выходишь на площадку – нет никакого Раскольникова, есть только ты и зрителю интересно смотреть только за тобой. А прикинуть на себя его историю – это да, это интересно" – объясняет актер.

Фёдор говорит, что на самом деле, для него участие в этом моноспектакле, где он выходит один на один с публикой – своеобразный вызов, и он все еще переживает по поводу этой постановки:

"Здесь, по сути, я как голый, я вышел и если я что-то могу – то могу, если нет - зритель сразу это видит".

Работу над этим 5-м по счету спектаклем по произведениям Достоевского в "Мастерской" начали еще полтора года назад. Режиссером уникального проекта стал Андрей Гаврюшкин. Одним из тех, кто помог режиссеру и лично актеру, стал Иван Владимирович Латышев:

"Мне так повезло в моей жизни, что у меня есть такой человек. Он когда-то в большом спектакле у Григория Михайловича Козлова, знаменитый спектакль, играл Раскольникова. Он настолько хорошо знает роман, что у него есть даже четкая сюжетная экскурсия по городу! Абсолютно все дома, улицы, путь Раскольникова, его можно пройти по Петербургу. Когда мы прошлись пару раз, и сам я ходил потом, у меня картинка стала более четкой. Появилось ощущение, что все, что происходит, оно раскидано по всему городу. Я на самом деле был удивлен, что все происходит на маленьком пяточке. Буквально вокруг 4-5 улиц. И это, конечно, очень интересно".

Каждый раз, выходя на сцену с разными настроениями, актер проживает историю Раскольникова по-новому и по-другому. В случае с генеральным прогоном посыл, по мнению самого Федора, получился не совсем тот, который бы хотелось видеть в итоге:

"Наш педагог по речи, которая очень много для нас делает, сказала, что у нас получился спектакль сейчас по настроению. Что так и надо, так и правильно, брать топоры и убивать старушек. И надо все это творить, а хотелось бы конечно, чтобы у зрителя было противоположная реакция. Как наш мастер говорит "курочка-по зернышку". Вот сейчас мы маленькое зернышко склевали – посмотрим, что дальше".

Найти "Преступление и наказание" в афише Театра "Мастерская" и приобрести билеты можно на официальном сайте проекта.

Видео: PiterTV