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Татарстан: в лобовом ДТП погиб пассажир микроавтобуса

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Еще 6 человек госпитализировали в больницу

Накануне, 28 декабря, в Татарстане на 600 километре трассы Оренбург - Казань произошло лобовое ДТП микроавтобуса с пассажирами и легковой иномарки.

В Чистопольском районе водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем "Форд Мондео". Один из пассажиров маршрутки скончался на месте аварии. Водитель и двое пассажиров легковушки с травмами различной тяжести были доставлены в больницу. Из микроавтобуса госпитализировали еще троих человек.

Фото: kznlive

Видео: Piter.TV

Теги: авария , дтп , маршрутка , погибли , татарстан , фото
Категории: Новости России ДТП

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