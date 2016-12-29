Татарстан: в лобовом ДТП погиб пассажир микроавтобуса

Накануне, 28 декабря, в Татарстане на 600 километре трассы Оренбург - Казань произошло лобовое ДТП микроавтобуса с пассажирами и легковой иномарки.
В Чистопольском районе водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем "Форд Мондео". Один из пассажиров маршрутки скончался на месте аварии. Водитель и двое пассажиров легковушки с травмами различной тяжести были доставлены в больницу. Из микроавтобуса госпитализировали еще троих человек.
Фото: kznlive
Видео: Piter.TV