Татьяне Булановой на "Легендах Ретро FM" подпевали даже мужчины

Татьяна Буланова по-настоящему зажгла на Легендах Ретро FM, исполнив свои самые известные хиты.

Петербург встретил певицу бурными овациями, а Татьяна с первых же нот заставила весь зал пританцовывать и подпевать ей в такт. И надо сказать, пела не только женская часть публики, мужчины тоже активно добавляли свое «Бум - пам - пам - парум – пара».

«В который раз я уже участвую, не обманули и не разочаровали, это просто здорово. Поэтому, я действительно счастлива, что меня приглашают, каждый раз говорю, что если получится, я готова приезжать и выступать. И, мне кажется, сама получаю больше эмоций, чем публика, которая смотрит концерты» - делится своими впечатлениями после выступлением перед петербуржской публикой певица.

А мы с нетерпением ждем Татьяну Буланову с новыми выступлениями в Северной столице и поздравляем артистку с Татьяниным Днем.

Видео: PiterTV

Виталия Дубровская, Анастасия Усцова