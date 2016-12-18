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Каналы Новости шоу-бизнеса России
Вчера, 23:47
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Татьяне Булановой на "Легендах Ретро FM" подпевали даже мужчины

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Татьяна Буланова по-настоящему зажгла на Легендах Ретро FM, исполнив свои самые известные хиты.

Петербург встретил певицу бурными овациями, а Татьяна с первых же нот заставила весь зал пританцовывать и подпевать ей в такт. И надо сказать, пела не только женская часть публики, мужчины тоже активно добавляли свое «Бум - пам - пам - парум – пара». 
 
«В который раз я уже участвую, не обманули и не разочаровали, это просто здорово. Поэтому, я действительно счастлива, что меня приглашают, каждый раз говорю, что если получится, я готова приезжать и выступать.  И, мне кажется,  сама получаю больше эмоций, чем публика, которая смотрит концерты» - делится своими впечатлениями после выступлением перед петербуржской публикой певица.
 
А мы с нетерпением ждем Татьяну Буланову с новыми выступлениями в Северной столице и  поздравляем артистку с Татьяниным Днем.
 
Видео: PiterTV
Виталия Дубровская, Анастасия Усцова
 
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Категории: Лента новостей Новости СПб Новости шоу-бизнеса России

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