Спектакль "Тартюф"

Пьесу Мольера запретили современники. За оскорбление религии и служителей церкви. Лишь через пять лет пьеса вернулась на сцену, и с той поры «Тартюфа» ставят по всему миру.

«Тартюфа» в «Мастерской», само собою, не играют про клерикализм. Тартюф эстет, поэт, музыкант, сибарит. Тартюф в общем-то и не виноват в том, что очарованный богатый буржуа навязал ему содержание. Тартюф так обаятелен, что и не хочется подозревать его во лжи и тем более в подлости. Утонченное изысканное воплощение зла, Тартюф завораживает, подчиняет и побеждает, небрежно сметая преграды на пути.

Мольеровский «Тартюф» – комедия. И спектакль «Мастерской» – комедия. Сначала это очень смешно. И потом – очень смешно. А потом внезапно и сразу – очень страшно. Страшно от осознания беспомощности человека перед нахлынувшей силой. От безграничности возможностей зла. От того, что повернется круг жизни, и Тартюф вернётся. Он вечен и неизбежен.