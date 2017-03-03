Танковый дрифт: Т-80 сделал "полицейский разворот" с искрами на видео

В Сети появилось видео невероятного вождения на российском танке Т-80.

На видеохостинге YouTube появилось еще одно удивительное видео родом из России, которое поразило тысячи пользователей по всему миру. Авторы 20-секундного ролика сняли уникальное вождение танка Т-80: раньше ничего подобного в общедоступной Сети не появлялось. В исполнении современного танка мы видим сложный маневр под названием "полицейский разворот". Фактически речь идет о настоящем "дрифтующем танке", который разворачивается на 180 градусов за 1 секунду. Именно скорость и техника исполнения маневра поражают зрителей в первую очередь.

Так, во время поворота Т-80 выбрасывает из-под гусениц столпы огненных искр. Только чудом они не задевают операторов, которые стоят всего лишь в 5 метров от площадки с танком. Кстати, место съемки видео вызывает вопросы: асфальтовая площадка мало напоминает военный полигон или гараж. Скорее она похожа на обычный дворовый гаражный комплекс. Однако авторы видео не указали даже города, в котором происходит действие "танкового дрифта". Однако свою славу они уже заработали: каждую минуту видео получает новые "лайки" и восторженные комментарии.

Заметим, что танк Т-80 был поставлен на вооружение армии СССР еще в 1976 году, однако с того времени не потерял своей уникальности и статуса одной из самых эффективных боевых машин на планете.

Видео: YouTube, Леха Суслин