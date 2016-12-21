Стас Костюшкин заставил интернет пользователей танцевать вместе с ним

Танец Стаса Костюшкина взбудоражил Instagram.

В Instagram распространился флешмоб - танец со Стасом Костюшкиным, в котором необходимо было повторить за ним движения и максимально креативно презентовать ролик у себя в Instagram.

Многие участники отнеслись к заданию с большой ответственностью и публиковали не просто танец, а различные инсценировки, призывая к танцу целую семью и даже собаку.

"Мне помогали и дети, и собака", - делится в своем Instagram liliarizvanova1.

Упустить возможность станцевать со "звездой" никто не захотел. Дома, в парке, во дворе, на работе тысячи женщин и мужчин сняли видеоролик, где танцуют вместе с Костюшкиным.

"Мы тут с Костюшкиным Стасом у нас в офисе зажгли", - пишет под видео одна из участниц флешмоба.

"Опа! Стас Костюшкини и я на лестничной площадке коротаем время-танцуем.", - делится участница зажигательного танца.

Стоит отметить, сам Стас в своем Instagram признался, что обожает танцевать, поэтому приглашает всех разучить зажигательные движения и присоединиться с ним в танцевальную атмосферу.

Видео: Instagram irinafelistova