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Эротический танец дикого медведя Ферапонта попал на видео

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В сети появилось зажигательное видео из Висимского заповедника в Свердловской области

В сети появилось забавное видео из Висимского заповедника танцующего медведя возле огромной ели.

Сотрудники Висимского заповедника поставили несколько видеоловушек у ели, которую облюбовал косолапый по имени Фарапонт. Медведь трется спиной об дерево, точит когти, срывая кору. Но все эти действия очень напоминают эротический зажигательный танец. Сотрудники заповедника смонтировали несколько "па" в один танец и наложили музыку. Все вместе выглядит очень эротично и забавно.

 

Piter.TV предлагает вашему вниманию этот музыкально - танцевальный "клип".

Видео: YouTube/Е1-резервный канал

Теги: забавное видео , медведь , необычное , смешное видео , танец
Категории: Лента новостей Новости России Смешное Видео

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