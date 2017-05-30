Эротический танец дикого медведя Ферапонта попал на видео

В сети появилось зажигательное видео из Висимского заповедника в Свердловской области

В сети появилось забавное видео из Висимского заповедника танцующего медведя возле огромной ели.

Сотрудники Висимского заповедника поставили несколько видеоловушек у ели, которую облюбовал косолапый по имени Фарапонт. Медведь трется спиной об дерево, точит когти, срывая кору. Но все эти действия очень напоминают эротический зажигательный танец. Сотрудники заповедника смонтировали несколько "па" в один танец и наложили музыку. Все вместе выглядит очень эротично и забавно.

Piter.TV предлагает вашему вниманию этот музыкально - танцевальный "клип".

Видео: YouTube/Е1-резервный канал