Танец "Мисс Нидерланды" под Single Ladies стал вирусным видео

Конкурс "Мисс Вселенная" хоть и остался позади, однако все еще продолжает дарить миру новые инфоповоды. Так видео странного поведения участницы из Нидерландов стало хитом Интернета.

Участница конкурса "Мисс Вселенная" от Нидерландов прославилась в Интернете. Поводом для шумихи вокруг прекрасной Зои Айвори стало ее странное поведение во время одного из конкурсов. В тот момент, когда красотки-модели должны были стоять в скучных позах и выслушивать информацию о спонсорах проекта, она решила немного потанцевать. Сначала девушка из Нидерландов просто шевелила руками и ногами под хит Beyonce "Single Ladies", а потом разошлась и пустилась в пляс. При этом речь шла всего лишь о фоновой приглушенной музыке. Однако зал вскоре заметил "отжиг" супермодели, зааплодировал ей и стал снимать брюнетку на видео.

В итоге видео со странным поведением участницы конкурса "Мисс Вселенная" стало вирусным. За несколько суток его посмотрели сотни тысяч пользователей Facebook, YouTube и Instagram. Сама "Мисс Нидерланды 2016" призналась, что просто очень любит эту песню Beyonce. Якобы в свое время даже ее жених сделал Зои предложение под музыку американской певицы.

Видео: YouTube