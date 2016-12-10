Танцующий миллионер променял возлюбленную на работу и других моделей

Все соц. сети разрываются от нового слуха: поклонники Джанлука Вакки и Джорджии Габриэле утверждают, что пара распалась.

Вакки и Габриэлэ познакомились четыре года назад на вечеринке, которую и устроил сам танцующий миллионер. 18-летняя разница в возрасте не смутила Джанлуку Вакки, и он вскоре добился внимания от этой утонченной женщины.

Джанлука в одном из интервью рассказывал журналистам, что когда девушка появилась в его жизни, он перестал быть эгоистом.

Джорджия Габриэле в свою очередь, в общении с российской прессой в Москве призналась, что с нетерпением ждет предложения руки и сердца от этого идеального мужчины. Поклонники в недоумении: что же произошло с превосходным союзом?

Во-первых, фанаты танцующего миллионера, просмотрев его страничку в Инстаграме, заметили, что уже несколько месяцев Джанлука Вакки не выставляет на всеобщее обозрение совместные фотографии с возлюбленной, что несвойственно для этой звездной пары. Несколько лет влюбленные ежедневно посвещали своих подписчиков в головокружительную и красивую историю любви.

Страничка Джорджии сейчас тоже не отличается обилием влюбленных фотокарточек. И она и Вакки, судя по Инстагарму, с головой ушли в работу. Танцующий миллионер перенаправил свое творчество в диджеинг, а Габриэле с головой погрузилась в моду. Кроме этого, пока девушка посещает различные показы, итальянец отдыхает от души, устраивает зажигательные танцы на столе и проводит много времени со своей так называемой дочерью.

15-летняя Джиневра Мавилла, то называет Вакки «отцом», то признается в любви, опустив ненужные кавычки. Кем же эти двое приходятся друг другу – ни русские ни итальянские СМИ не понимают, зато см миллионер заявил, что девочка-неотъемлемая часть его жизни и знает он ее с 5 лет.



Во-вторых, 49-летнего новоиспеченного ди-джея застали в компании других девушек на побережье Атлантического океана, хотя всего пару месяцев назад он проводил много времени с Джорджией и брал ее во все свои путешествия. Поговаривают, что в Майами итальянский миллионер появляется в обществе с Ариадной Гутьеррес, которая в 2015 году завоевала титул вице-мисс Вселенная.



Некоторые поклонники предполагают, что у Джанлуки с Джорджией просто был контракт на "поддельную любовь". Он закончился и пара благополучно разьехалась по разным уголкам мира. И вообще, по словам пары подписчиков, женщины Вакки не интересуют.

Впрочем, беспокойство и переживания фанатов могут быть значительно преувеличены, и вскоре мы снова увидим совместные танцы от Вакки с Габриэле.

Видео: gianlucavacchi

Фото: gianlucavacchi, jogiorgiajo , gutierrezary