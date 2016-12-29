Видео из Волжского: дикие танцы закончились в багажнике автомобиля

Водитель такси засунул в багажник хулигана, который устроил дикие пляски на крыше его автомобиля

В интернете появился новый герой. Пользователей интернета восхитил поступок таксиста, который засунул хулигана в багажник автомобиля.

Инцидент произошел 23 января на улице Карбышева в городе Волжский, напротив ресторана "Виноград". На дорогу выскочил неадекватный молодой человек и начал выделывать немыслимые движения на оживленной дороге. Водители сигналили хулигану и объезжали его. Пока за дело не взялся водитель такси на автомобиле "Рено Логан". Мужчина вышел из машины и попытался утихомирить нарушителя. В ответ на справедливые замечания, молодой человек вскочил на крышу "Рено" и устроил там дикие пляски.

Проплясав какое-то время, парень спрыгнул и попытался убежать. Таксист догнал хулигана и с помощью других водителей затолкали парня в багажник "Рено". После чего доставили его в ближайшее отделение полиции. Парень и там продолжал вести себя неадекватно - пытался раздеться, выкрикивал что-то нечленораздельное.

К задержанному вызвали медиков и психиатра. Как выяснилось, молодой человек был под воздействием психотропных веществ. По данному происшествию начата проверка. Водитель такси из-за помятой крыши автомобиля заявление писать не стал.

Неравнодушие водителя "Рено" вызвал восхищение у горожан.

Видео: YouTube/Good Cat