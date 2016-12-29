Тамбов: Подросток зарубивший свою семью топором планировал убийство с лета

Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу

Ранее мы сообщали о жуткой трагедии, разыгравшейся в селе Сосновка Тамбовской области. 17 летний парень зарубил свою семью, бабушку, отца и младшую сестру топором.

Рано утром, 14 января, пока домочадцы еще спали, молодой человек поочередно нанес смертельные удары топором по головам 67-летней бабушке, 14-летней сестре и 43-летнему главе семейства. Бабушка и сестра скончались на месте трагедии. Отец с тяжелейшими травмами головы был госпитализирован, но спасти его не удалось. Мужчина скончался. Юный убийца, совершив злодеяние, пошел к друзьям. Просидев в гостях несколько часов, он вернулся домой и побежал к соседям, чтобы те вызвали скорую и полицию, так как на его семью кто-то напал.

На данный момент выяснились новые подробности жуткого преступления. Молодой человек, после очередной семейной ссоры в августе 2016 года, решил убить своих родственников. Парень вынашивал свою идею почти полгода, пока не совершил задуманное утром 14 января. Как сообщают СМИ, после смерти матери от тяжелого заболевания, парень стал замкнутым и нелюдимым.

Сегодня, 23 января, Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области сообщает, что 17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, по статье "Убийство двух и более лиц". В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для определения психического состояния подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: YouTube/Рассекречено

Фото:Царьград