Таксист сбил ребёнка, попал в ДТП и скрылся в Копейске

Ребёнок доставлен в больницу, водитель сильно не пострадал.

Сегодня около 15:00, возле 9 школы города Копейск таксист сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, после чего на следующем перекрестке совершил столкновение с легковым автомобилем и также скрылся с места происшествия. На видео запечатлено лишь ДТП на перекрестке. После того, как таксист решил скрыться с места аварии, очевидец поехал за ним, но таксист ушел от погони. Мальчика доставили в больницу, водитель сильно не пострадал.