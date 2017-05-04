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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 17:00
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kalbas90
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Таксист сбил ребёнка, попал в ДТП и скрылся в Копейске

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Ребёнок доставлен в больницу, водитель сильно не пострадал.

 Сегодня около 15:00, возле 9 школы города Копейск таксист сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, после чего на следующем перекрестке совершил столкновение с легковым автомобилем и также скрылся с места происшествия. На видео запечатлено лишь ДТП на перекрестке. После того, как таксист решил скрыться с места аварии, очевидец поехал за ним, но таксист ушел от погони. Мальчика доставили в больницу, водитель сильно не пострадал.

Теги: авария , дтп , копейск , происшествие , сбили ребенка
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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