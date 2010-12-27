Таксист из Махачкалы возит бесплатно за правильные ответы

Житель Махачкалы устроил свое шоу "Такси" для студентов

Об Ибрагиме Расулове и его такси знает уже весь Дагестан. Водитель создал правила «шоу» для своего такси. Ибрагим предлагает студентам, севшим в его такси, сыграть в игру: три правильных ответа на три интеллектуальных вопроса – и поездка бесплатная. Вопросы Ибрагим задает из области истории и литературы.

Идея Ибрагима Расулова руководителю фирмы такси «Анжи» показалась очень интересной. Как сообщает пресс-служба администрации Махачкалы, в скоро времени фирма установит камеру в автомобиле и будет выпускать передачу на YouTube.

Клиенты Ибрагима отзываются о таксисте положительно. По словам некоторых из них, Ибрагим Расулов, несмотря на то, что не на все вопросы пассажирам удалось ответить правильно, всё равно довозил их бесплатно.