Такси на большой скорости врезалось в сфинкса на Египетском мосту

После столкновения с иномаркой, которая пыталась проскочить на «красный» сигнал светофора, водитель такси протаранил постамент сфинкса на мосту

По предварительной информации, ДТП произошло вечером 9 февраля. По словам водителя такси, на светофоре иномарка попыталась проскочить на «красный», что привело к аварии. В результате ДТП такси отлетело в сторону и врезалось в постамент, на котором установлен сфинкс на Египетском мосту. Скульптура не пострадала, но на гранитном камне постамента остались сколы и следы краски от автомобиля. Такси сильно пострадало, капот машины смят, но водитель не получил травм. Пассажиров в такси на момент аварии не было. Данных о состоянии водителя иномарки, который мог стать виновником ДТП, пока нет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Видео: канал Piter.tv