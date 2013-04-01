В пространстве Taiga тоже пройдет новогодняя ярмарка. Здесь можно будет подобрать необычные подарки от отечественных мастеров.

На ярмарке "Тайга маркет" можно будет поймать по-настоящему редкие и уникальные подарки. Уже традиционно в последнее воскресенье года пространство "Тайга" запускает маркет с изделиями российских дизайнеров. Среди товаров можно будет выбрать одежду, аксессуары, предметы интерьера и много другое. А после покупок можно будет отдохнуть под музыку диджеев, закусив ароматной выпечкой.