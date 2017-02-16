В Нижнем Тагиле мужчина выпал с балкона 7 этажа и выжил

Сегодня, 16 февраля, в Нижнем Тагиле с балкона 7 этажа упал мужчина. Случайный очевидец заснял момент падения на видео. Инцидент произошел утром, в 8:20.

Спустя несколько минут соседка разбившегося мужчины вызвала полицию.

"Живущая напротив соседка сообщила, что по адресу Булата Окуджавы, 11, с балкона выпал мужчина. На место выехали полицейские. Они выяснили, что выпал мужчина 1983 года рождения. Ранее он был неоднократно судим. Мужчина упал в сугроб под окнами" , - передает пресс-служба полиции Нижнего Тагила.



Известно, что житель Нижнего Тагила выжил, но получил травму. Сейчас мужчина госпитализирован. О степени тяжести травм пока ничего не известно.

Инцидент произошел на ГГМ, на улице Булата Окуджавы.

Видео:

tagilcity.ru

