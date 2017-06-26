ТСЖ Петербурга будут самостоятельно составлять квитанции за коммуналку

В Северной столице десять объединений собственников жилья в тестовом режиме производят расчеты и изготавливают квитанции для нанимателей жилья.

По поручению вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко объединения собственников жилья (ТСЖ, ЖСК) получили возможность самостоятельно производить расчеты и изготавливать квитанции для нанимателей. В тестовом режиме так работают десять контор. С 1 июля к ним присоединятся еще два объединения, а в августе – семь.

Проект предполагает, что ТСЖ и ЖСК заключат договоры с районными жилищными агентствами о содержании и ремонте общего имущества и предоставлении коммунальных услуг в домах, где горожане проживают по договору социального найма.

На основании этих заключений конторы смогут выпускать платежные документы за содержание и ремонт общего имущества и коммунальных услуг.

Сейчас эта процедура находится в ведении ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство". Схема прозрачна, но квитанции проходят мимо ТСЖ. А участие в проект позволяет конторам следить за оплатой услуг нанимателями и более эффективно управлять домом.

Принять участие в пробном проекте могут ТСЖ, ЖСК и ЖК просто обратившись в жилищное агентство своего района. Перезаключение договоров потребует некоторых затрат.