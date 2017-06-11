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ТРИ БАНАНА : выставка Андрея Люблинского в арт-пространстве ДК Громов

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В новом и очень гостеприимном арт-пространстве ДК Громов на выставке Андрея Люблинского странным образом сочетались бананы, горящие автомашины, соблазны общества потребления и критический пафос... Программа "АРТ-ЛИКБЕЗ расставляет свои акценты и оценки происходившему.

«ТРИ БАНАНА В КАЧЕСТВЕ ПООЩРЕНИЯ» Выставка Андрея Люблинского в арт-пространстве ДК Громов программа АРТ-ЛИКБЕЗ № 66 арт-гиды: Вячеслав Корнев, Яков Кальменс арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко композитор: Alex Bright Петроград, 11 июня 2017
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Теги: арт ликбез , киноликбез
Категории: Арт-репортажи

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