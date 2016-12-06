Менеджера «Аэрофлота» задержали в Москве

Три уголовных дела стали причиной ареста сотрудника «Аэрофлот» в центре Москвы

Начальника отдела чартерных и блочных перевозок "Аэрофлота" Дмитрия Купко принудительно доставили к следователю на допрос как свидетеля по уголовному делу. В отношении брата Купко возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования брат Дмитрия Купко Сергей был арестован в сентябре 2016 года и находится под домашним арестом. ранее по месту работы Купко уже проходили следственные действия. Помимо этого известно о трёх уголовных делах, в которых он фигурирует. По некоторым данным, они касаются хищения объектов торговой недвижимости и рейдерского захвата помещения на Щёлковском шоссе.