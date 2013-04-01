Связанный скотчем петербуржец смотрел, как грабят его квартиру

На проспекте Маршала Захарова ограбили квартиру, связав хозяина

Накануне трое преступников в собственной квартире ограбили 41-летнего петербуржца. Как стало известно, трое злоумышленников около пяти часов вечера позвонили в дверной звонок квартиры в доме №29/2 по улице Маршала Захарова. Им открыл хозяин квартиры. Угрожая ему физической расправой, трое мужчин связали хозяина скотчем и принялись обшаривать квартиру в поисках ценностей.

Как сообщил позднее ограбленный петербуржец, в его квартире грабители сумели поживиться на сумму примерно в один миллион рублей. Именно в такую сумму мужчина оценил нанесенный ему материальный ущерб. Сообщается, что из квартиры грабители вынесли два CD-проигрывателя, два усилителя, три блока питания, а также две банковские карточки.

Потерпевший рассказал также, что двое из трех грабителей разговаривали "с кавказским акцентом".

Возбуждено уголовное дело.

Видео: архив