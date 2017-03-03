Священник Грозовский подал жалобу на адвоката

Глеб Грозовский подал жалобу на защищавшего его адвоката

В адвокатскую палату Петербурга со стороны Глеба Грозовского (обвиняемого по нескольким эпизодам совращения малолетних) поступила жалоба на Олега Дробышева – адвоката, бесплатно назначенного священнику государством (по статье 51 УПК) после этапирования из Израиля.

Как стало известно, адвокатская палата уже рассмотрела поступившую жалобу – еще 28 февраля 2017 года. От защиты Глеба Грозовского Дробышев был отстранен.

Напомним, уголовное дело в отношении Глеба Грозовского было возбуждено в 2013 году. В это же время он отправился в командировку в Израиль. В связи с этим обвинение в педофилии ему предъявили заочно. В сентябре 2016 года священника экстрадировали в Петербург. В настоящее время его арест продлен до 21 мая 2017 года.

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