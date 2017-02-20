Названы причины смерти "девушки без адреса" Светланы Карпинской

Актриса Светлана Карпинская скончалась после продолжительной болезни. Прощание с "Девушкой без адреса" состоится на Смоленском кладбище 22 февраля.

Актриса театра и кино Светлана Карпинская скончалась в Петербурге в субботу, 18 февраля. Народная артистка России ушла из жизни на 80-ом году жизни. Перед этим женщина пересла продолжительную болезнь.

Пресс-служба Театра Комедии им. Н.П.Акимова сообщила, когда пройдет прощание с народной артисткой России Светланой Карпинской. Все желающие смогут принести цветы для любимой актрисы с 10.30 в театр. В последний путь актрису проводят на Смоленском кладбище. Отпевание начнется в 12.00.

Актриса полюбилась многим зрителям благодаря роли Кати Ивановой в комедии Эльдара Рязанова "Девушка без адреса". Молодая актриса попала в кино случайно. В то время она училась на филолога в ЛГУ им. А.А.Жданова. После успеха кино 19-летняя девушка решила отказаться от изучения литературы и связать свою жизнь со сценой. Ее приняли сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.

53 года проработала Карпинская в Театре Комедии. На ее счету более 50-ти ролей в различных спектаклях.

Видео: кадры из фильма "Девушка без адреса"