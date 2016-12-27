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Свадьба года 2016: космическая свадьба за космические деньги отгремела в Завидово

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Свадьба стоимостью более 60 миллионов отшумела почти год назад в Завидово Тверской области. 400 профессионалов трудились над созданием космической атмосферы праздника

Эта космическая свадьба "отпела и отплясала" в конце февраля прошлого года в курортном отеле  Radisson Blu в Завидово Тверской области.

Невеста: 25-летняя Алина Моносова, дочь вице - президента финансовой корпорации "Система" Леонида Моносова.

Жених: 25-летний Павел Калтурин, сын владельца компании "Профессиональные и торговые автоматы" Владимира Калтурина.

Российские олигархи тратят запредельные для обычных граждан суммы на своих детей, а уж когда речь заходит о таком событии как свадьба, суммы пестрят нулями. Так стоимость этого мероприятия оценивается по скромным подсчетам в 60 миллонов рублей, без учета гонораров звезд отечественного шоу - бизнеса, на которые было выложено еще 10 миллионов рублей. Среди выступающих были Полина Гагарина, Доминик Джокер и Сергей Шнуров с нашумевшими "Лабутенами".

Эта свадьба была оформлена в космическом стиле. Все до мельчайших деталей было выполнено в этой теме. Зал напоминал кадры из фильма "Аватар". 

Команда из 400 профессионалов работала над созданием космическо - звездной атмосферы. Банкетный зал и 4х этажный холл отеля был оформлен в виде Вселенной с россыпью звезд. Две планеты "Алина" и "Павел" встретились и соединились в одну "PandA".

Даже традиционный свадебный торт был выполнен в инопланетном стиле.

Космическую тематику дополняли воздушные акробаты, парящие в сферах над залом.

 

На свадьбе присутствовало около 200 гостей. Приглашения были выполнены тоже в космическом стиле. Фантастическим был и фейерверк.

Сообщения об этой свадьбе вызвало волну негатива у общественности. Сограждане родителей и молодоженов назвали ее "Пиром во время чумы". Когда в стране бушует экономический кризис, у россиян резко снизились доходы и уровень жизни, такие баснословные дорогие мероприятия вызывают жгучую волну негодования и злости.

Фото: style.news.am

 

 

 

Видео: YouTube/Serega Gonchar

 

 

 

Теги: дети олигархов , завидово , олиграхи , свадьба , тверь
Категории: Новости России

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