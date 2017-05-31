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Суровое видео из Ульяновска: Автоледи с монтажным ключом обучала правилам поведения на дороге маршрутчика

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Девушка автомобилистка с монтажным ключом воспитывающая водителя маршрутки стала Героем Ульяновска

В социальных сетях набирает популярность видео дорожного инцидента в Ульяновске, который произошел накануне, 30 мая.

На опубликованном видео, снятым на видеорегистратор автомобилиста очевидца инцидента, девушка с монтажным ключом наперевес вышла из своей машины и о чем-то не совсем мирно беседует с водителем маршрутки. Что стало причиной конфликта неизвестно.

 

Под опубликованным видео в социальных сетях мнения пользователей разделились. Некоторые пишут, что таким образом отношения на дороге выяснять недопустимо. Но большинство пользователей очень положительно отнеслись к отважному поступку девушки, которая не побоялась выйти из автомобиля и разобраться в конфликте. В то время как остальные водители, в основном мужчины, бояться вступиться за свою правоту с "обнаглевшими маршрутчиками".

Видео: ВК,  Ульяновск - Online

Теги: видео , необычное , пдд , ульяновск
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП Общество Смешное Видео

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