Забавное видео из Новосибирска: игривый сурикат стал звездой соцсети

Сотрудница зоопарка записала на видео смешного суриката, который играет с большим пером на весеннем солнце. За сутки ролик посмотрели несколько тысяч человек.

В минувшие выходные в сети появилась любопытная запись: игривый сурикат забавляется с пером и нежится на солнце. Инцидент произошел в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило. За сутки милый хищник рассмешил несколько тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как пушистый зверь сначала забавляется с пером, а потом убегает со своими сородичами.

Пользователи сети то и дело комментируют видео таким образом: "Какие милые! Какая прелесть". В свою очередь, сотрудники зоопарка подписали видео так: "Наши сурикаты уже живут на улице, приходите навестить своих любимчиков!". Кажется, в Новосибирск наконец-то пришла весна.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смешное видео из Новосибирска: обезьяна укуталась в одеяльце, чтобы не замерзнуть.



Видео: инстаграм, nskzoo