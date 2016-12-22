Суперлига по минифутболу превью 9 тур

Приходите в СК «Нова Арена» и проведите воскресный день на мини-футболе! 5 увлекательных поединков, как всегда будут показаны в прямом эфире, за что отдельное спасибо компании «PITER TV». Кроме этого вас ожидает «Студия» с Никитой Гулиным и наставниками играющих команд!

14:30 «Водоканал» - «Петербург 04»

Откроет программу девятого тура противостояние «газовиков» и «водников». В прошлом туре обе команды добились побед, реабилитировавшись за поражения в туре, под № 7. Коллектив Александра Постнова сумел крупно переиграть «АЖИО-Аполло», уступая дважды по ходу поединка. Во многом за счет удачной игры Белогрудова, хотя не стоит принижать заслуг всех футболистов «Водоканала». Подопечные Владимира Нахратова столкнулись с упорным сопротивлением в лице «РМП Групп», переиграв дерзкого новичка Суперлиги с большим трудом. Главным героем той встречи стал Фицев, оформивший хет-трик (а ведь Павел является не только игроком «Петербурга 04», но и главным тренером «РМП»). Этот успех позволил 99 номеру «газовиков» войти в пятерку лучших бомбардиров текущего сезона. Безусловно, все помнят, что единственное поражение в сезоне 15/16, коллективу Владимира Евтушенко нанес именно «Водоканал». В первом круге сильнее оказались «газовики» 4:1, а вот во втором – «водные» 4:2! Встречались команды и на групповой стадии городского кубка, где вновь крупную победу одержал действующий чемпион 6:2. Фаворитом в этой паре, выглядит «Петербург 04», но подопечные Александра Постнова и Сергея Едалина, как мы знаем, способны преподнести сюрприз.



16:00 «Оконный Петербург» - «АЖИО-Аполло»

Вторыми на площадку СК «Нова Арена» выйдут команды «Оконный Петербург» и «АЖИО-Аполло». Неделю назад обе команды не смогли пополнить свою очковую копилку. Подопечные Антона Максимова продлили свою «черную» серию, уступив «Фруктовому Миру», а коллектив Климентия Сидорова прервал свою беспроигрышную серию из четырех матчей, крупно проиграв «Водоканалу». «Оконный Петербург» замыкает турнирную таблицу, команда четыре последние встречи уступила. В последнем туре игрой «окон» руководил генеральный директор Алексей Морин. В это воскресенье Антон Максимов уже сможет присутствовать на скамейке запасных, но возникает вопрос, а доверят ли ему «бразды» правления «окошек» в этой игре? Может снова «штурманом» окажется Морин или, например Роман Беляков? В «Аполло» таких проблем нет, дисквалификация Сидорова давно кончилась, и зарабатывать новую наставник, похоже не собирается. «АЖИО-Аполло» необходимо исправлять ситуацию и побеждать в этом туре, иначе о медалях можно забыть. Номинальным хозяевам также «кровь из носа» нужны очки, чтобы покинуть зону вылета. В прошлом сезоне в первом круге успех праздновал «АЖИО» 8:3, а вот во втором - сильнейшего выявить не удалось, ничья 4:4. Встречались команды и на групповой стадии городского кубка, где вновь крупную победу одержал «АЖИО» 7:0! Небольшой перевес в этой паре стоит отдать подопечным Климетия Сидорова, который обладает более длинной скамейкой. Коллективу Антона Максимова, прежде всего, нужно разобраться внутри команды и дать возможность себя проявить голодным «резервистам», которые в прошлом туре выглядели довольно неплохо, тому подтверждение дубль Алексея Георгиева.



17:30 «Золотой» - «Фруктовый Мир»

В центральном по времени поединке девятого тура схлестнуться «Золотой» и «Фруктовый Мир». Подопечные Виктора Егорова в прошлом туре в «энергосберегающем» режиме переиграли «СтройДом», а коллектив Михаила Александрова праздновал успех во встрече против «Оконного Петербурга». «Золотой» уже будет знать, как сыграет «газовый» коллектив и в случае потери очков «Петербурга 04» и собственной победы может подняться на вершину таблицы. Головной боли главному тренеру «ювелиров» добавляет травма Матвея Лямкина, который по этой причине пропустил прошлый поединок. На данный момент Виктор Егоров не обладает богатой скамейкой запасных, где каждая боевая единица на вес золота. Но, уже через неделю новички смогут играть, а пока Абдулов и Осипов только тренируются с командой. Явно в огне сейчас Балакин, интересно как Николай будет выглядеть в этот вечер в поединке против своей бывшей команды? «Фруктовый Мир» первые четыре тура шел по графику «победа-поражение», интересно, что потом последовала серия «поражение-победа». Если следовать этой хронологии, то в этот вечер коллектив Михаила Александрова свою очковую копилку не пополнит. Выйдет ли на паркет Сергей Хроленок? Покажет ли себя во всей красе Никитин, ведь Виктора приглашали, явно не на скамейку запасных? Ответы на эти вопросы даст игра. История встреч этих команд насчитывает три встречи и пока «Золотой» имеет в активе две победы и одну ничью. Может в этот раз фортуна окажется на стороне Александрова и Ко? В противном случае отставание от лидирующей тройки по итогам круга станет существенным, и отыграть такой гандикап во второй части первенства будет очень сложно…



19:00 «АЖИО-АСАБ» - «СтройДом»

Встреча между коллективами Олега Львова и Игоря Григорьева за шесть очков - однозначно! Обе команды имеют в активе всего по четыре балла и располагаются по соседству. Лишь по дополнительным показателям «строители» находятся выше и занимают спасительную восьмую строчку. Прошлый тур сложился для обеих команд неудачно. Подопечные Сергея Светлова потерпели минимальное поражение от «парфюмеров», а коллектив Игоря Григорьева был разгромлен «ювелирами». Нет сомнений, что и «АЖИО-АСАБ» и «СтройДом» будут биться на «полную катушку» за победу в этот вечер и предсказать, кто окажется сильнее крайне сложно. В прошлом сезоне дважды успех праздновал коллектив Олега Львова (3:2 и 5:3). На групповой стадии кубка города команды также встречались и вновь «строители» не смогли взять реванш, уступив по всем статьям 0:6…Статистика в пользу «АЖИО-АСАБ», но «строители» постараются переломить эту неудачную серию. Будем надеяться, что обе команды не будут слишком закрываться и порадуют зрителей красивыми комбинациями и забитыми мячами.



20:30 «РМП Групп» - «РИВ ГОШ»

Завершать воскресную программу игр будут «РМП Групп» и «РИВ ГОШ». Это поединок по праву может считаться центральным в этом туре, ведь встречаются четвертая и третья команды на данный момент, которых между собой разделяет расстояние, ценой в одну победу. Коллектив Александра Плаксина в прошлом туре сумел дать настоящий бой «Петербургу 04» и хоть уступил, оставил своей игрой очередное приятное впечатление. Минусом стало только удаление Петрова, Данила не сможет помочь своей команде в этот вечер. Павлу Фицеву придется поломать голову, над тем, кто же заменит шестого номера «РМП Групп». Неплохую форму набрал Кошев, который оформил хет-трик в ворота «газовиков». Этот успех позволил Кириллу войти в ТОП-5 бомбардиров текущего сезона, где он догнал не только своего одноклубника Петрова, по числу забитых мячей, но и Ильницкого. Добавляет перчинки тот факт, что в прошлом сезоне Кошев защищал цвета «парфюмеров» и не трудно понять с каким настроем он выйдет на эту встречу. Касается это и великолепного Ильина, который также пополнил состав «РМП Групп» перейдя из «РИВ ГОШ». Алексей сейчас по праву один из сильнейших голкиперов всей Суперлиги. Коллектив Алексея Круковского продолжает преследовать квинтет лидеров, дыша им в затылок. «Парфюмеры», потеряв двух лидеров, проявляют настоящие бойцовские качества, тому подтверждении победа над «АЖИО-АСАБ». Осипов и Абдулов официально после этой игры покинут команду, так похоже и не сыграв на прощанье…Лидер в списке бомбардиров Баранов, последние игры не забивает, но стоит сказать, что играет он с повреждением. Начальник команды Сергей Ливанов работает на трансферном рынке, и нет сомнений, что несколько новых игроков ряды «РИВ ГОШ» пополнят, но уже после первого круга. Игра обещает получиться крайне интересной, жаль только, что она будет последней, в столь поздний час…