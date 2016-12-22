Суперлига по минифутболу превью 7 тур

Приходите в СК «Нова Арена» и проведите воскресный день на мини-футболе! 5 увлекательных поединков, как всегда будут показаны в прямом эфире, за что отдельное спасибо компании «PITER TV». Также вас ожидают послематчевые комментарии наставников команд, в студии с Алексеем Меньшовым!

14:30 «Золотой» - «РИВ ГОШ»

В первом матче седьмого тура встретятся «ювелиры» и «парфюмеры». Без сомнения это центральный поединок воскресного игрового дня. Обе команды имеют в активе по 15 баллов, расположившись в призовой тройке. Подопечные Виктора Егорова в прошлом туре потерпели чувствительное поражение от «газовиков», которые единолично возглавили турнирную таблицу. Коллектив Алексея Круковского набрал потрясающий ход, в активе «РИВ ГОШ» четыре победы подряд. «Парфюмеры» в эту паузу успели провести контрольный матч против «Фруктового Мира», в которой они оказались сильнее 6:2. Кроме этого клубная коллекция пополнилась трофеем за победу в турнире «Ole Premium». В финале «синяя фурия» переиграла «Невскую Ко» Сергея Светлова, претендующую на выход в Суперлигу. Лучшим голкипером был, признал Антон Картанов, а игроком Алексей Баранов. Девятый номер «парфюмеров» сейчас явно в «огне», он возглавляет список бомбардиров, опережая на один мяч Ивана Ильницкого. Кадровых потерь нет в составе ни одной из команд, оба наставника смогут рассчитывать на всех сильнейших игроков. Будем ждать настоящего зрелища, а победит пусть сильнейший!

История встреч «Золотого» и «РИВ ГОШ» насчитывает четыре встречи, в которых коллективу Алексея Круковского ни разу не удалось одержать победу. Может долгожданная «виктория» случится в это воскресенье? Победитель в этом сражении догонит «Петербург 04», который свой поединок проведет вечером…



16:00 «РМП Групп» - «Водоканал»

Вторыми на паркет «Нова Арены» выйдут игроки «РМП Групп» и «Водоканала». Подопечные Павла Фицева несмотря на минимальное поражение в прошлом туре от «Аполло», произвели приятное впечатление и более того на последних секундах могли отыграться. Возможно Данила Петров после того поединка долго не мог уснуть и в страшных снах ему приснился собственный промах на последней секунде. «РМП Групп» на старте сезона смело может претендовать на звание «открытие сезона», коллектив Александра Плаксина в случае успеха в этом матче закрепиться в верхней части турнирной таблицы. «Водные» в свою очередь смогли прервать свою серию поражений, переиграв в прошлом туре «АЖИО-АСАБ». «Оранжевые» смогли переломить ход неудачно складывающегося поединка, во многом за счет ударной игры стартовой четверки Васильева и заработать драгоценные три балла. Коллектив Александра Постнова и Сергея Едалина постарается и в этой игре пополнить свой очковый багаж. Чья возьмет на этот раз? Начнет ли заново победную серию «питерский Лестер» или «водные» продлят свое триумфальное шествие? Если судить по графику «РМП Групп», то после трех «викторий» на старте, дальше они чередовали серию «поражение» - «победа» и в этот раз они запишут себе в актив три балла. Посмотрим, окажется ли это фактом или «Водоканал» нарушит эти стереотипы, ответ будет получен после пяти вечера.

17:30 «Фруктовый Мир» - «АЖИО-Аполло»

В середине игрового дня лицом к лицу сыграют серебряный и бронзовый призеры прошлого розыгрыша. В этом сезоне дела у обеих команд складываются не лучшим образом, и пока они расположились в середине турнирной таблицы. Подопечные Михаила Александрова в прошлом туре смогли прервать серию поражений, ожидаемо переиграв «строителей». Коллектив Климентия Сидорова, устроил настоящее шоу, правда счастливого конца могло и не быть, повернись фортуна лицом к «РМП Групп». «Аполло» забуксовал в начале сезона, но сейчас уже на протяжении трех встреч не проигрывает. Глубина состава явно шире у номинальных гостей, что может стать основополагающим. После свадебного путешествия вернулся в строй Александр Яковлев. Однако есть и потеря, из-за перебора «горчичников» встречу пропустит Максим Агафонов. Любопытно кто выведет команду с капитанской повязкой? Антон Палей? Похоже на то, что ветеран получит возможность не только «поруководить» на бровке, но и непосредственно сыграть. Несмотря на семь пропущенных мячей в прошлой встрече хорошо проявил себя вернувшийся из пляжной командировки голкипер Евгений Дольников. У «фруктов» в последнем матче тренерский штаб задействовал ровно восемь полевых игроков, при этом в заявочном листе были вакантные места. Скорее всего, Борис Купецков сделает ставку на проверенных бойцов в этом матче, и дублеров в деле мы не увидим. Прежде всего, резервистам нужно доказывать свою состоятельность во второй команде, после чего последует вызов в основу. Сложно выделить фаворита в этой паре, тот, кто потеряет очки в этот вечер, похоже, окончательно распрощается с надеждой о борьбе за пьедестал. В прошлом сезоне «Фруктовый Мир» записал себе в актив четыре балла из шести возможных в противостоянии с коллективом Климентия Сидорова (5:0 и 1:1). Команды встречались между собой на групповой стадии кубка города, и тогда удача была на стороне «Аполло», 3:2.

19:00 «АЖИО-АСАБ» - «Петербург 04»

Коллектив Олега Львова на правах хозяев будет принимать действующего чемпиона Суперлиги - команду «Петербург 04». «АСАБ» имеет в своем активе всего один балл и располагается в зоне вылета, уступив в прошлом туре «водным». Сложно сказать, на, что способны подопечные Сергея Светлова в этом поединке. Одного желания и старания тут мало, класс игроков и мастерство явно выше у соперника. «Газовики» в свою очередь имеют серию из шести побед подряд и первую строчку по итогам шести туров. Подопечные Владимира Нахратова явный фаворит в этой паре, особенно если вспомнить, как уверенно они переиграли «ювелиров». А ведь тот матч называли центральным всего круга и предрекали борьбу до последних секунд. Будет интересно, предоставит ли главный тренер «Петербурга 04» возможность проявить себя игрокам, которые не так часто попадают в основной состав или предпочтет не экспериментировать? Кто займет место на последнем рубеже «АСАБа»? Максим Жосан? Дмитрий Никифоров? Или пришла пора Руслана Мухаметзянова показать себя во всей красе? Ответы на эти вопросы мы узнаем ближе к девяти вечера воскресенья. В прошлом сезоне две уверенные «виктории» одержал коллектив Владимира Евтушенко с одинаковым счетом 8:2. Встречались команды и на групповой стадии кубка города, где борьба получилась упорной, но осталась также за «газовиками» (5:4). Может, пришла пора прервать черную серию и порадовать г-на Быстрова первой победой в сезоне?

20:30 «Оконный Петербург» - «СтройДом»

В заключительном поединке воскресной игровой программы сойдутся коллективы Антона Максимова и Игоря Григорьева. В турнирной таблице соперников разделяет всего одна строчка и три очка соответственно. «Оконный Петербург» пока находится на спасительном восьмом месте, но ситуация внутри команды явно не самая радужная. Вслед за уходом Сергея Матвеева, последовала отмена тренировки, на которую игроки просто не собрались в нужном количестве. Главный «голеадор» команды Константин Линев лишь в прошлом туре прервал свою «засуху». Две недели назад откровенно слабо провели матч оба голкипера «окошек», не впечатлили и «пляжники» Нуритдин Мамадиев и Сергей Степлиани, которые бегали словно с «гирями» на ногах. «Строители» до последнего сопротивлялись в поединке против «Фруктового Мира», но все, же уступили. В этот вечер победа крайне необходима обеим командам, это противостояние по праву может считаться за шесть очков. В прошлом сезоне дважды сильнее оказались игроки «Оконного Петербурга» (7:2 и 6:1). Но сейчас, пожалуй, не каждый поставит на победу коллектива Антона Максимова. Подопечные Игоря Григорьева приложат максимум усилий для того, чтобы добиться долгожданной первой «виктории» в сезоне.