Суперлига по минифутболу превью 5 тур

Заключительное воскресенье 2016 года вы просто обязаны провести на мини-футболе! СК «Нова Арена» ждет вас. В программе игрового дня: пять увлекательных поединков городской Суперлиги, а также новогодний матч между Лучшими игроками организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1999/00 г.р и Президентами команд Суперлиги. По-традиции все встречи в прямом эфире покажет компания «PITER TV», включая послематчевые интервью наставников команд. Следующий, 6-ой тур состоится уже в новом

14:00 «Оконный Петербург» - «Петербург 04»

Программу игр пятого тура откроют команды «Оконный Петербург» и «Петербург 04». Прошлый тур сложился удачно как для тех, так и для других. Коллектив Антона Максимова добился первой победы в сезоне, разгромив «Водоканал» и с неплохим настроением будет готовиться к противостоянию с «газовиками». Наконец, сможет помочь своей команде Андрей Денисов, который отбыл 4-х матчевую дисквалификацию. Осталось вылечить Логвина, который в прошлом сезоне выступал за дублирующий состав «Петербург 04» и в распоряжении «окошек» будет полный боекомплект игроков. Подопечные Владимира Нахратова неделю назад не оставили шансов «Фруктовому Миру», также добившись крупной «виктории». В активе «газовиков» 12 баллов из 12-ти возможных. Прекрасный подбор футболистов, не всем из которых находится даже места в заявочном листе на матч. Что может противопоставить «Оконный Петербург» и сможет ли вообще, действующему чемпиону в этот воскресный день? Ответы на эти вопросы покажет игра. Пожелаем коллективу Антона Максимова, выставить оптимальный состав, все-таки довольно раннее начало встречи может негативным образом сказаться на его подопечных. Не секрет, что большинство игроков «полосатых» работают тренерами в детских спортивных школах. Только в этом случае они способны на сенсацию, пока остановить коллектив Владимира Евтушенко не в силах никому…В прошлом сезоне дважды успех праздновал «Петербург 04» (4:2 и 5:2), а в ноябре этого года в матче кубка города на стадии 1/4 финала подопечные Владимира Нахратова добились победы со счетом 6:3.



15:30 «СтройДом» - «АЖИО-Аполло»

Вторыми на паркет «Нова Арены» выйдут коллективы Игоря Григорьева и Климентия Сидорова. «Стройдом» на данный момент, единственная команда, которая в этом сезоне еще в графе набранные очки имеет «0». В прошлом туре «строители» были близки, чтобы, по крайней мере, не проиграть «парфюмерам». Теплых слов заслуживает новичок команды, голкипер Дмитрий Грачев, дебютировавший в том матче. С каждым туром подопечные Игоря Григорьева выглядят все лучше и лучше, но это едва ли радует руководителя команды г-на Меркурьева. «АЖИО-Аполло» неделю назад наконец-то добился первой победы в сезоне, обыграв своего собрата, команду «АЖИО-АСАБ». Психологически теперь игрокам будет немного проще, но расслабляться не стоит. Если команда хочет бороться за призовую тройку, то терять очков в этом матче никак нельзя. Вновь «Аполло» вынужден обойтись без своего главного тренера, который продолжит отбывать дисквалификацию. Следовательно, с большей долей вероятностью мы вновь увидим тандем Казаков-Палей в роли «штурманов». Победить жизненно важно, как одним, так и другим, тем интереснее будет наблюдать за этим противостоянием. В прошлом сезоне две уверенные победы одержал коллектив Климентия Сидорова (8:0 и 5:1).



17:00 Сборная Президентов команд Суперлиги - Сборная игроков организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В пять часов вечера состоится новогодний матч между Лучшими игроками организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1999/00 г.р и Президентами команд Суперлиги. Формат данной встречи 2 тайма по 15 минут. Дружественная атмосфера, море голов и подарки от организаторов! Все это ждет участников данного мероприятия, где победит в любом случае дружба!



17:50 «Фруктовый Мир» - «РИВ ГОШ»

В центральном поединке тура сойдутся «Фруктовый Мир» и «РИВ ГОШ». Подопечные Михаила Александрова в прошлое воскресенье потерпели крупное поражение от «газовиков», которое отбросило их в середину турнирной таблицы. Хотя после прошлого сезона все ожидали от «фруктов» борьбу за самые высокие места. Вроде и лазарет пустеет, но не все игроки пока набрали оптимальные игровые кондиции. Очень тяжело «Фруктовому Миру» будет взломать оборону соперника, «РИВ ГОШ» умеет играть вторым номером. Коллектив Алексея Круковского неделю назад добился трудной «виктории» над «Стройдомом», уступая по ходу встречи. На сей раз предматчевый настрой и антураж будут явно другими. «Парфюмеры» в случае успеха могут закрепиться в призовой тройке, а если выиграют подопечные Михаила Александрова, то они догонят своего соперника. Головной боли тренерскому штабу «РИВ ГОШ» добавляет тот факт, что два ключевых игрока Давиденко и Дмитриев имеют проблемы со здоровьем. Будем надеяться, что встреча получится зрелищной и порадует собравшуюся публику. В прошлом сезоне «парфюмеры» не смогли обыграть «Фруктовый Мир», сыграв вничью в первом круге (2:2) и потерпев поражение во втором (3:5). Реванш был взят чуть больше месяца назад в четвертьфинальном матче кубка города (4:1).



19:20 «Золотой» - «Водоканал»

Один из лидеров Суперлиги, «Золотой» сразится против «водных», с кем он встречался неделю назад во время двухнедельной паузы. Товарищеская игра тогда закончилась в пользу «ювелиров», 4:2. Подопечные Виктора Егорова имеют отличные шансы уйти на новогодние каникулы со стопроцентным результатом, для этого нужно пополнить свою копилку очередной победой. Неделю назад, другой новичок Суперлиги, «РМП Групп» сумел навязать борьбу «Золотому», но все-таки уступил. Интересно продолжит ли тренер игру в три четверки или обойдется двумя? Сыграет ли Тягло? Напомним, что Никита пополнил ряды «Водоканала» перед началом сезона, перейдя как раз из стана «ювелиров». Тренерский штаб «водных» в лице Александра Постнова и Сергея Едалина понимает, что в случае неудачи в этом поединке их команда может опуститься в зону вылета, при учете победы «АЖИО-АСАБ» в заключительной игре тура. Нет сомнений, что игроки будут настроены, реабилитироваться за неудачу в прошлом туре от «Оконного Петербурга». Будет ли пятая победа подряд коллектива Алексея Феликсова или «Водоканал» прервет свою серию поражений? Ответы на эти вопросы получим ближе к девяти часам вечера.



20:45 «АЖИО-АСАБ» - «РМП Групп»

Последними в уходящем году сыграют междусобой команды «АЖИО-АСАБ» и «РМП Групп», которые в прошлом туре потерпели поражения. Подопечные Сергея Светлова в драматичном поединке уступили «АЖИО-Аполло», оставив приятные впечатления о своей игре. Произошла смена поколений, из «старожил», сейчас твердым игроком основы может считаться только Сиваков, который на правах дядьки-капитана должен повести своих партнеров за собой. Дмитрий видимо так старался, что лишился своей игровой формы (#17), одолжив в итоге ее у друга Комашко (#78), не попавшего в заявку неделю назад. Интересно, что будет делать капитан в этот раз, если Артем вернется на поле, снова представить публике новый номер? Вернулся в строй голкипер Никифоров, отправив в запас Мухаметзянова, который откровенно провалил начало сезона. Алёхин, Жалобков, Петров, Максаев - раньше эти имена мало кто знал, но сейчас названные футболисты становятся твердыми игроками основы. Подопечные Павла Фицева уступили «ювелирам», но сильно это поражение их вряд ли расстроило, ведь до этого они праздновали успех в трех встречах подряд. Александр Плаксин может быть доволен стартом своей команды, «РМП Групп» находится в верхней части турнирной таблицы. А вот коллектив Олега Львова в данный момент стоит на «вылет» и в этот вечер постарается одержать первую «викторию», которую так ждет новый владелец «АЖИО-АСАБ» г-н Быстров.



