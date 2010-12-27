Суперлига по минифутболу превью 12 тур

Приходите в СК «Нова Арена» и проведите воскресный день на мини-футболе! 5 увлекательных поединков, как всегда будут показаны в прямом эфире, за что отдельное спасибо компании «PITER TV». Также вас ожидают послематчевые комментарии наставников команд, в студии с Никитой Гулиным!

14:30 «Водоканал» - «Фруктовый Мир»

Открывает программу игр двенадцатого тура встреча «Водоканала» и «Фруктового Мира». Обе команды в прошлом туре добились побед. Коллектив Александра Постнова переиграл «СтройДом», а подопечные Михаила Александрова разгромили «РМП Групп». Отметим, что и «водники» и «фрукты» смогли оставить свои ворота в неприкосновенности, позволив записать в актив соответственно Белогрудову и Дедову по «сухарю»! Несомненно, от игры Владислава и Александра многое будет зависеть и в этом поединке. Страж ворот «Фруктового Мира» при этом крайне быстро влился в коллектив и моментально адаптировался. За два матча Дедов, сумел выиграть конкуренцию у опытнейшего Толстихина. Если взглянуть на таблицу, то положение «Водоканала» неплохое. До зоны вылета достаточно далеко, как и до призовой тройки. Коллективу Михаила Александрова в свою очередь крайне необходима победа в этой встрече, чтобы вплотную подобраться к призовой тройке и сократить до минимума отставание до «парфюмеров», которым еще нужно выиграть у «АЖИО-Аполло». Интересно, на этот раз Борис Купецков вновь сосредоточится на тренерском мостике или мы увидим его на поле в качестве игрока? Добавим, что по-прежнему не сможет помочь «водникам» из-за травмы Игорь Ткачук. В первом круге сильнее оказался «Фруктовый Мир», добившись крупной победы 8:4!



16:00 «АЖИО-АСАБ» - «Золотой»

Коллектив Олега Львова на правах хозяев будет принимать «Золотой» - лидера Суперлиги. Прошлый тур удачно сложился для обеих команд, сумевших пополнить свою копилку тремя баллами. «АЖИО-АСАБ» разгромил «окошки» и существенно обезопасил себя от зоны вылета, а подопечные Виктора Егорова в упорном матче переиграли «АЖИО-Аполло». На этот раз «ювелирам» предстоит проверка прочностью другим «АЖИО», который возглавляет Сергей Светлов. «АЖИО-АСАБ» идет по графику «победа-поражение» и нельзя исключать, что это последовательность повторится и сейчас. С этим конечно не согласится Олег Львов и г-н Быстров, которые предельно серьезно настоят и мотивируют своих футболистов на подвиг и в этом матче. Неизвестно правда сможет ли помочь команде травмированный Сиваков, Дмитрий пропустил прошлый поединок из-за травмы. Капитана явно будет не хватать в этой встрече. «Ювелиры» в свою очередь будут стараться сохранить первую строчку за собой, тем более надеяться на «строителей» в этом туре не стоит. Все игроки готовы и снова кто-то не попадет в заявку. Неужели тринадцатым лишним «полевым» будет снова Онила? «Золотой» повторил достижение первого круга, добившись пяти побед кряду. Посмотрим, удастся ли побить рекорд и одержать шестую «викторию» кряду? Все покажет игра, которая будем надеяться, получится увлекательной, и интрига будет держаться до последней секунды. В первом круге сильнее оказались подопечные Виктора Егорова, 3:1.



17:30 «АЖИО-Аполло» - «РИВ ГОШ»

Центральный поединок воскресного игрового дня состоится между коллективами Климентия Сидорова и Алексея Круковского. В прошлом туре обе команды свои матчи проиграли, и теперь будут стараться реабилитироваться перед собственными болельщиками в это воскресенье. «АЖИО-Аполло» не сумел остановить подопечных Виктора Егорова и похоже окончательно выбыл из борьбы за медали. Климентий Сидоров должен найти мотивацию для своих игроков на оставшуюся часть сезона и постараться достойно завершить чемпионат. «РИВ ГОШ» в свою очередь уже не может чувствовать себя так спокойно, как несколько туров назад. В борьбе за бронзовые медали подопечным Алексея Круковского нужно крайне постараться, чтобы сдержать натиск «Фруктового Мира». «Парфюмеры» уже будут знать, как сыграет главный соперник в борьбе за пьедестал и это может повлиять на психологическое состояние игроков. Да, при любом раскладе, «РИВ ГОШ» останется на своем месте, но разрыв между третьей и четвертой строчкой, при определенном раскладе может сократиться до минимума. В первом круге в сверх результативном поединке сильнее оказался коллектив Алексея Круковского, 6:5! Будем надеяться, что и на этот раз команды порадуют собравшихся обилием голов и красивых комбинаций!



19:00 «РМП Групп» - «Оконный Петербург»

В девятнадцать часов на паркет «Нова Арены» выйдут коллективы Александра Плаксина и Антона Максимова. Обе команды давненько не знали вкус побед, вот и в прошлом туре не смогли пополнить свою копилку. «РМП Групп» крупно уступил «фруктам», а «Оконный Петербург» был разгромлен подопечными Сергея Светлова. Подопечные Павла Фицева совсем недавно вели отчаянную борьбу за медали, а сейчас уже занимают место в середине турнирной таблицы. Не сможет помочь своей команде в этом поединке капитан команды Шубин, Денис в прошлом матче был удален. Интересно примет ли участие во встрече Максим Логвин, перебравшийся в стан «РМП Групп» в дозаявочное окно, как раз из команды Максимова. Будем надеяться, что на этот раз наставник «окошек» сможет рассчитывать на всех сильнейших игроков. Вернется в строй после дисквалификации Сергей Степлиани. Если коснуться статистики, то коллектив Александра Плаксина на протяжении четырех матчей кряду не может выиграть. У «стекольщиков» дела еще хуже семь кряду проигранных поединков и последняя строчка в турнирной таблице. Интересно, чья «черная» серия прервется в этот вечер и сможет ли «Оконный Петербург» улучшить хоть немного свое положение или окончательно «зависнет» на дне? В первом круге сильнее оказались подопечные Павла Фицева, 6:4.



20:30 «Петербург 04» - «СтройДом»

Встреча между «газовиками» и «строителями» завершит воскресную программу игр. Подопечные Владимира Нахратова в прошлом туре с минимальной разницей обыграли «РИВ ГОШ» и сохранили двух очковое отставание от «ювелиров». Прекрасно вписались в стартовую четверку Леонид Егоров и Роман Шмонин, которые появились на паркете с первых минут. Интересно произойдут ли изменения в звеньях, с учетом возможного возвращения в строй Иевлева? Александр пропустил уже две недели. Скорее всего, на последнем рубеже мы увидим Карнаухова, который уже «засиделся» в запасе. Наставник «газовиков» обещал, что ротация между вратарями будет, и шанс проявить себя у Артура появится. Коллектив Игоря Григорьева в прошлое воскресенье уступил «водникам», при этом не смог ни разу поразить ворота Владислава Белогрудова. Сложно сказать, на что стоит рассчитывать в этой встрече «строителям», но они могут сыграть раскованно, не боясь за конечный результат. Тимуру Гусейнову уж точно будет, что доказывать на поле, если конечно не последует запрета на участие в матче «арендованного» у «Петербурга 04» ныне игрока «СтройДома». В первом круге крупную победу одержал коллектив Владимира Евтушенко, 6:1!