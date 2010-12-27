Суперлига по минифутболу превью 11 тур

Призываем всех желающих посетить СК «Нова Арена» и стать свидетелем пяти увлекательных поединков городской Суперлиги по мини-футболу. Компания «PITER TV» организует просмотр всех матчей в прямом эфире. Кроме этого вас ожидает «Студия» с наставниками команд, которую проведет Никита Гулин, пообщавшись с каждым из них после игры.

14:30 «СтройДом» - «Водоканал»

Откроет программу одиннадцатого тура противостояние коллективов Игоря Григорьева и Александра Постнова. «Строители» в прошлом туре смогли прервать серию поражений, сумев по ходу матча четыре раза отыграться во встрече против «РМП Групп». Фееричную игру показал Гусейнов, который вернулся в «СтройДом», после полугодичной командировки из стана «газовиков». Тимур сходу оформил покер. Для подопечных Игоря Григорьева данный матч имеет огромное значение, команде «кровь из носа» нужна победа, чтобы окончательно не застрять в зоне вылета. Сделать это будет непросто, с учетом списка возможных потерь. Лебедев в прошлое воскресенье был в качестве зрителя и неизвестно поможет ли Александр своей команде в этом туре. Главной же проблемой может стать отсутствие Грачёва, основного стража ворот «строителей». Напомним, что поединок с «РМП Групп» Дмитрий до конца доиграть не смог. Игорю Александровичу нужно надеяться, что медицинский штаб команды сумеет поставить на ноги двух ключевых игроков. «Водоканал» также понес ощутимую потерю в лице Игоря Ткачука, который пропустит около месяца. В прошлом туре «водники» не смогли удержать преимущество в два мяча и в итоге поделили очки с «парфюмерами». Явно ко двору пришлись и два новичка, Илья Мерчук и Андрей Денисов. В первом круге сильнее оказался коллектив Александра Постнова и Сергея Едалина, 4:1.



16:00 «Золотой» - «АЖИО-Аполло»

Вторыми на паркет «Нова Арены» выйдут команды «Золотой» и «АЖИО-Аполло». Безусловно, это один из двух центральных поединков одиннадцатого тура. Подопечные Виктора Егорова, благодаря крупной победе над «Оконным Петербургом» в прошлом туре, на данный момент единолично лидируют в турнирной таблице, на два балла опережая «Петербург 04». В случае успеха «Золотой» может повторить свою серию из пяти «викторий» подряд, которую он оформил на старте первого круга. Кадровых проблем в стане «ювелиров» нет, если не считать простудное заболевание Дмитрия Дробыша. Осваиваются в команде трио новичков (Ивлев, Осипов и Абдулов), выступавшие порознь, в трех разных четверках неделю назад. Коллектив Климентия Сидорова в прошлом туре как никогда был близок к победе над «Петербургом 04», но в очередной раз устроил триллер в концовке встречи, которая закончилась мирным исходом. «АЖИО-Аполло» решил не производить изменений в составе в дозаявочное окно, сохранив всех футболистов на своих местах. Обе команды обладают широкой скамейкой запасных и интересно понаблюдать будут ли Виктор Егоров и Климентий Сидоров задействовать три четверки? По крайней мере, наставники «Золотого» и «АЖИО-Аполло», довольно часто прибегают к подобной практике. В первом круге довольно неожиданную и крупную победу одержали «ювелиры», 7:1! Несомненно это болезненное поражение помнит Сидоров, Казаков и Ко и постараются реабилитироваться, иначе отставание от призовой тройки может и возрасти…



17:30 «РИВ ГОШ» - «Петербург 04»

Сражение подопечных Алексея Круковского и Владимира Нахратова намечено на 17:30. Эта встреча центральная в туре, тому подтверждение турнирная таблица. «РИВ ГОШ» находится на третьей строчке и имеет небольшой запас, над ближайшими конкурентами в борьбе за бронзовую строчку. «Петербург 04» потерял лидерство и опустился на вторую ступеньку, что явно не устраивает руководство и игроков «газового» коллектива. Интересно, что в прошлом туре обе команды сумели переломить ход неудачно складывающегося поединка для себя и свести в итоге матч к ничейному исходу. Коллектив Алексея Круковского поделил очки с «Водоканалом», а подопечные Владимира Нахратова разошлись миром с «АЖИО-Аполло». Поединок должен стать настоящим украшением воскресной программы игр и будем надеяться, получится богатым на забитые мячи. Ведь в первом круге команды устроили настоящую перестрелку, в которой сильнее оказался «Петербург 04», 7:6! Перчинки добавляет тот факт, что новичок «РИВ ГОШ» Осокин перебрался в дозаявочное окно, из стана «газовиков». Нет ли случайно запрета на выступление Олега в матче против своей бывшей команде? Увидим ли мы в деле другого «джокера» Ярославцева? Ответы на эти вопросы получим ближе к семи вечера воскресенья.



19:00 «Фруктовый Мир» - «РМП Групп»

«Фруктовый Мир» и «РМП Групп» определят сильнейшего в очном поединке. На данный момент команды находятся по соседству друг с другом, их разделяет всего одна строчка в турнирной таблице и один балл соответственно. Проигравший в этой гонке рискует окончательно выбыть из призовой гонки за медали. Коллектив Михаила Александрова потихоньку сумел поправить свое положение и набирает обороты. В прошлом туре «Фруктовый Мир» добился минимальной победы над «АЖИО-АСАБ», хотя крупно вел по ходу матча. С приходом Александра Дедова, похоже, решена вратарская проблема. Бывший «газовик» с ходу подтвердил свой высокий класс. «Реанимировали» Сергея Хроленка, поправился Виктор Никитин, а тут еще подоспело подкрепление из «Оконного Петербурга» в лице Константина Линева и Руслана Панфилова. Теперь тренерскому штабу «фруктов» во главе с Купецковым есть из кого выбирать, при этом Борис в этой игре, возможно, вновь сконцентрируется на тренерской работе и появится на поле в случае необходимости. Коллектив Александра Плаксина уже на протяжении трех встреч не знает вкус побед, и постарается на этот раз прервать эту серию. «РМП Групп» в прошлом туре потерял очки, не сумев удержать победный счет, против «строителей». В этой встрече смогут помочь команде два лидера - Кирилл Кошев и Данила Петров, поэтому сильные «левоногие» снова будут в обойме Павла Фицева. Если посмотреть на статистику, точнее график игр «Фруктового Мира», то после победы, следует поражение. Посмотрим, повторится ли подобный исход или эта закономерность, наконец, прервется? В первом круге сильнее оказался «РМП Групп», в составе которого выступают два бывших игрока «фруктов» Крычанов и Самойлович. Максим в том матче участие принимал, а вот Кирилл - нет. Сейчас высокая вероятность того, что сыграют оба. Если конечно не последует запрета со стороны Михаила Александрова…



20:30 «Оконный Петербург» - «АЖИО-АСАБ»

В заключительном матче одиннадцатого тура лицом к лицу сойдутся коллективы Антона Максимова и Олега Львова. Обе команды решают схожие задачи в этом сезоне, где главной целью является сохранение прописки в элитном дивизионе. «Оконный Петербург» располагается на последнем месте и имеет в «активе» шести матчевую серию поражений…В последнем туре дружина Максимова крупно уступила «Золотому», при этом отметим возвращение Антона Григорьевича на тренерский мостик. Покинули команду несколько старожил, на смену которым пришли новые футболисты. Не сможет помочь «окошкам» Сергей Степлиани, «схлопотавший» удаление в прошлой игре...«АЖИО-АСАБ» в прошлое воскресенье чуть было не отыгрался с 0:3 в матче против «фруктов», но все же уступил. Подопечные Сергея Светлова, пока находятся на спасительной восьмой строчке. Победа «Оконного Петербурга» позволит догнать коллектив Олега Львова, а вот если выиграет «АЖИО-АСАБ», то дела Антона Максимова и его команды станут совсем плохи. В первом круге команды выявить сильнейшего, не смогли, встреча закончилась вничью 2:2.