Суперлига по минифутболу превью 10 тур

Призываем всех желающих посетить СК «Нова Арена» и стать свидетелем пяти увлекательных поединков городской Суперлиги по мини-футболу. Компания «PITER TV» организует просмотр всех матчей в прямом эфире. Кроме этого вас ожидает «Студия» с наставниками команд и их послематчевые интервью.

14:30 «Золотой» - «Оконный Петербург»

Программу матчей десятого тура и всего второго круга открывает встреча «ювелиров» и «окошек». Подопечные Виктора Егорова делят первую строчку с «Петербургом 04», одержав по восемь побед из девяти возможных! Результат, что и говорить вполне достойный, при этом не стоит забывать, что «ювелиры» проводят свой первый сезон в Суперлиге! В последнем туре «Золотой», сумел вырвать победу у «Фруктового Мира» - серебряного призера прошлого розыгрыша. Уже известно, что «пекари» при поддержке своего спортивного директора, Василия Васильева и г-на Феликсова, довольно качественно поработали на трансферном рынке. «Золотой» пополнили: Самур Абдулов, Александр Осипов («РИВ ГОШ»), Алексей Ивлев («Фруктовый Мир»). Что и говорить игроки опытные и не один год были на ведущих ролях в своих бывших командах. Чем ответят «окошки»? Уже известно, что покинул команду Константин Линев, один из лидеров и лучший бомбардир Суперлиги прошлого сезона. Остается открытым вопрос, кто будет руководить игрой команды. Последние две встречи у «штурвала» был Алексей Морин, генеральный директор компании «Оконный Петербург». Какова же ситуация с ее главным тренером? Антон Максимов обещал, что новые игроки появятся, но и потеря Линева, не станет единственной, судя по всему. В прошлом туре «окна» уступили «АЖИО-Аполло», продлив свою серию поражений до пяти матчей кряду. Явным фаворитом в этой встрече выглядят подопечные Виктора Егорова, которые в случае успеха на несколько часов могут единолично возглавить турнирную таблицу. В первом круге сильнее оказался «Золотой», нанеся коллективу Антона Максимова разгромное поражение 6:2!



16:00 «АЖИО-АСАБ» - «Фруктовый Мир»

Вторыми на паркет «Нова Арены» выйдут коллективы Олега Львова и Михаила Александрова. Настроение в штабе «АЖИО-АСАБ» явно улучшилось после крупной победы над «строителями» в прошлом туре. Эта «виктория» позволила подопечным Сергея Светлова покинуть зону вылета. Руководством команды, при поддержке г-на Быстрова принимаются активные попытки по усилению состава. В частности перешел из «СтройДома» Кирилл Коломиец. Сумели сохранить и одного из лидеров, Алексея Алёхина, которого активно сватали в «Золотой». «Фруктовый Мир» недосчитался Алексея Ивлева, который принял вызов от «ювелиров». Эта потеря конечно крайне серьезна, ушел один из лидеров. Видимо на место в стартовой четверке, приглашен Линев из «Оконного Петербурга». Лучший бомбардир прошлого сезона откровенно провалил первый круг, впрочем, тут вина не только игрока. Будем надеяться, что Константин сможет «перезагрузиться» и быстро найдет себя в новой команде. В прошлое воскресенье «фрукты» смогли дать настоящий бой «Золотому», но в итоге уступили. По словам наставника это была лучшая игра команды в первом круге. Положение коллектива Михаила Александрова крайне сложное, «Фруктовый Мир» уже на девять баллов отстает от призовой тройки. Победа крайне необходима обеим командам и, пожалуй, не каждый рискнет поставить на успех дружины Александрова и Купецкова. Глубина состава явно шире у «АЖИО-АСАБ», а это может стать ключевым фактором. Тем не более неясна ситуация с Хроленком, Сергей по слухам был отстранен от команды. Если не поправится еще и Виктор Никитин, то «фруктам» придется крайне трудно. В первом круге сильнее оказался «Фруктовый Мир», 4:2.



17:30 «АЖИО-Аполло» - «Петербург 04»

В центральном поединке десятого тура встретятся обладатели бронзовых и золотых медалей прошлого сезона соответственно. Коллектив Климентия Сидорова в прошлом туре добился победы над «Оконным Петербургом» и поднялся на одну ступеньку вверх по таблице. Отставание от третьего места по-прежнему существенное, если «АЖИО-Аполло» планирует включиться в борьбу за медали, то должен набирать очки в матче против действующего чемпиона и лидера текущего сезона. Климентий Сидоров решил сохранить состав первого круга, все остались на своих местах. По-прежнему длине скамейки запасных могут позавидовать многие, но у «газовиков» она явно не хуже и не менее богата. Посмотрим на этот раз, будут ли в строю, Михаил Викторов и Дмитрий Соловьев, пошла ли им на пользу воспитательная мера? Другой вопрос сможет ли восстановиться после травмы Александр Яковлев? Подопечные Владимира Нахратова не испытали особых сложностей против «Водоканала», добившись крупной победы 5:0. При этом в первом тайме на поле было равенство и на табло горели «нули». Покинули «газовый» коллектив два футболиста из дублирующего состава. Тимур Гусейнов вернулся в «СтройДом», а Олег Осокин перешел в «РИВ ГОШ». Матч однозначно должен стать украшением тура, пожелаем командам побаловать зрителей красочными комбинациями и большим количеством забитых мячей! В первом круге сильнее оказался «Петербург 04», 6:3!



19:00 «РМП Групп» - «СтройДом»

Команда-открытие по итогам первого круга будет принимать одного из аутсайдеров Суперлиги. Коллектив Александра Плаксина сумел завершить на четвертой строчке первый отрезок чемпионата, при этом показав достойную игру против лидеров. Вот и в прошлое воскресенье «РМП Групп» бился до последнего против «парфюмеров», но все же уступил. Подопечные Павла Фицева сумели сохранить в составе своих лидеров, включая Кварацхелию. Джано несмотря на свой юный, по меркам мини-футбола возраст, уже сейчас выходит на ведущие роли в своей команде. «СтройДом» крайне нуждается в очках, пока коллектив Игоря Григорьева находится в зоне вылета. Покинул команду Кирилл Коломиец, перебравшийся в «АЖИО-АСАБ». Есть и пополнение в лице Гусейнова и Багринца. И Тимур, и Вадим уже выступали за «строителей» и времени на адаптацию не потребуется. Наставник рассчитывает на их уже в этой игре. Черная полоса (два поражения кряду) одной из команд, прервется точно в это воскресенье. Хотя почему бы коллективам не поделить очки между собой? В первом круге сильнее оказался «РМП Групп», 5:3. Небольшое преимущество можно отдать и сейчас «Питерскому Лестеру», но вряд ли с этим согласятся «строители», которые постараются взять реванш за обидное поражение в ноябре прошлого года.



20:30 «Водоканал» - «РИВ ГОШ»

Заключительным аккордом десятого тура станет противостояние коллективов Александра Постнова и Алексея Круковского. «Водники» в прошлом туре целый тайм держались против «Петербурга 04», но в итоге крупно уступили. Как признался Сергей Едалин, команде не хватает длины скамейки. Многие игроки играют с повреждениями, среди которых Ткачук и Маркин. А ведь это ключевые футболисты, стартовой четверки. В трансферное окно сделать громких приобретений не удалось, но и никто не покинул команду. «Водоканал» имеет отрыв в пять очков от зоны вылета, но расслабляться, ни в коем случае не должен. «Парфюмеры» в свою очередь по итогам первого круга занимают «бронзовую» строчку, опережая на шесть баллов «РМП Групп», который в последнем туре они и обыграли в очном поединке. Можно сделать вывод, как бы «РИВ ГОШ» не сыграл в этот вечер он остаться в призовой тройке. Официально покинули команду Осипов и Абдулов, Александр и Самур напомним, пополнили ряды «ювелиров». На освободившиеся места были приглашены Осокин и Ярославцев. Олега представлять публике особо не нужно, игрок уже долгое время выступает в городской Суперлиге. Не сложилось в «Ухте» куда он ездил на просмотр, после чего он вернулся в «газовый» коллектив, но в итоге регулярно выступал только за дубль. Несомненно, игрок опытный и команде поможет. Второй новичок - Ярославцев. Никита больше известен по выступлениям в классическом футболе 11*11, за «Светогорец», выступающий в чемпионате Ленинградской области. Сходу ждать чудес от него не стоит, как и много игрового времени, но свой шанс, несомненно, он получит. «Левоногие» - нынче товар дефицитный и Ярославцев при должном подходе со временем может стать новым Абдуловым, игравшим заметную роль в стартовой четверке «парфюмеров». Посмотрим, как сложится игра, «РИВ ГОШ» второй матч кряду проводит в самое позднее время…В первом круге в упорной борьбе сильнее оказался коллектив Алексея Круковского, 2:1!