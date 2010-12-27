Сумку с украшениями и золотыми часами вытащили из машины беспечной петербурженки

На Петроградке у женщины из машины своровали сумку с документами, золотыми часами и украшениями. Воры вытащили баул из машины, разбив стекло задней двери.

Состоятельная петербурженка поплатилась за свою беспечность в понедельник, 10 июля. 52-летняя женщина, работающая региональным представителем российской фармацевтической компании, оставила свой Nissan Juke около дома 5 на улице Академика Павлова. Безнесвумен оставила автомобиль в районе половины одиннадцатого, а вернулась спустя два часа. Тогда-то она заметила, что разбито стекло задней левой двери. А из салона пропала сумочка.

В черной кожаной сумке TJ Collection лежало много ценностей. В частности, два загранпаспорта, документы на автомобиль, золотые часы за 120 тысяч и ювелирные украшения на общую сумму в 300 тысяч.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", общая сумма ущерба составила 440 тысяч рублей. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.