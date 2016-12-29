Судья не засчитал два гола "Зенита" в ворота "Локомотива" из Ташкента

Петербургский "Зенит" продолжает с переменным успехом выступать в матчах межсезонья. Сегодня, 20 января, клуб сыграл в ничью с "Локомотивом" из Ташкента.

Петербургский "Зенит" не смог обыграть "Локомотив" из Ташкента в товарищеском матче. Несмотря на подавляющее территориальное и игровое преимущество "сине-бело-голубых", к концу матча на табло сохранился нулевой счет. При этом судья дважды отменял голы Олега Шатова, якобы забитые из офсайда. Так, в первый раз в штрафной "Локомотива" образовалась "кучамала", и мяч отскочил в ворота "красных" от Олега, который находился в положении "вне игры". Второй раз Шатов вышел один на один с голкипером и удачно пробил в дальний угол, но и это действие он осуществлял из "офсайда". Видео этих достаточно спорных моментов публикует "Зенит-ТВ".

Заметим, что в ходе матча Мирчи Луческу сумел посмотреть на поле фактически весь состав "Зенита". Так, на первый и второй тайм команды выходили в совершенно разных составах. Только Молло сумел "пережить" перерыв между таймами, но и он покинул газон после 68-й минуты.

Видео: YouTube, Zenit Football Club