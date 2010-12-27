Петербургский суд продлил арест священнику-педофилу Грозовскому

Санкт-Петербургский городской суд продлил срок содержания под стражей священника и экс-духовного наставника ФК «Зенит» Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии.

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глеба Грозовского до 14 июня.

Священника и экс-духовного наставника ФК «Зенит» Глеба Грозовского обвиняют в педофилии. По версии следствия в 2011 году в православном детском лагере на острове Коневец в Ленобласти преступник совершил с девочкой насильственные действия сексуального характера. Подобный случай произошел летом 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба «Филадельфия» в Греции.

В ходе расследования, Грозовский сбежал из России в Израиль. Осенью 2013 года духовник был объявлен в международный розыск.

В апреле 2014 года Генпрокуратура РФ направила запрос в Израиль о его выдаче. Результат запроса был осуществлен спустя 2 года, после чего Грозовского этапировали из Москвы в Санкт-Петербург.

Фото: Группа во "Вконтакте"