Ректору университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича продлили домашний арест

Сергею Бачевскому продлили домашний арест до 4 сентября.

В Санкт-Петербурге Невский районный суд продлил домашний арест ректора университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Напомним, Бачевский обвиняется в превышении полномочий. Арест продлен до 4 сентября.

По версии следствия, Сергей Бачевский самовольно распорядился имуществом университета. Он передал нежилые помещения коммерческим организациям. В результате чего, он якобы причинил существенный вред вузу и государству на сумму 1 млн 700 тыс. рублей.

Однако, сам Сергей Бачевский свою вину не признает.