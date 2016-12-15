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Ректору университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича продлили домашний арест
Сегодня, 14:10
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Shdaria
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Ректору университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича продлили домашний арест

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Сергею Бачевскому продлили домашний арест до 4 сентября.

 В Санкт-Петербурге Невский районный суд продлил домашний арест ректора университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Напомним, Бачевский обвиняется в превышении полномочий. Арест продлен до 4 сентября. 

По версии следствия, Сергей Бачевский самовольно распорядился имуществом университета. Он передал нежилые помещения коммерческим организациям. В результате чего, он якобы причинил существенный вред вузу и государству на сумму 1 млн 700 тыс. рублей.

Однако, сам Сергей Бачевский свою вину не признает.

 

Теги: домашний арест бачевский , невский суд , новости петербург , новости спб , петербург , сергей бачевский
Категории: Лента новостей Новости СПб

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