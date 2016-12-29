Суд признал незаконным контракт Смольного по развязке у Поклонной горы

Контракт был заключен в июле с компанией ПО "Возрождение". Общая сумма контракта составила 330 миллионов.

Арбитражный суд СЗФО рассмотрел решение управления ФАС Петербурга о контракте на консервацию недостроенной первой очереди транспортных развязок в районе Поклонной горы. В результате мнение антимонопольщиков поддержали и контракт признали незаконным.

УФАС заметило, что контракт между Дирекцией транспортного строительства незаконно заключило контракт с ПО "Возрождение". При оформлении соглашения не были проведены торги. Цена контракта составляла 329 миллионов рублей. Но уже 11 июля он был расторгнут, на тот момент уже 89 миллионов рублей пошли в дело. ДТС пыталась три раза оспорить решение УФАС, но каждый раз их ждала неудача. В результате бывшему замглавы Дирекции Константину Арефьеву пришлось заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Также ФАС и ПО "Возрождение" спорят в суде и о другом контракте на реконструкцию Оборонной улицы в Колпине. Соглашение предусматривает работы от Заводского проспекта до Лагерного шоссе, со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через железнодорожные пути Московского направления.