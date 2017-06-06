Слушания по делу Дацика, устроившего марш голых проституток, проходят с участием ОМОНа

Во вторник начались предварительные слушание по делу Вячеслава Дацика, устроившего марш голых проституток и их клиентов на Васильевском острове. Для безопасности в здании суда дежурят сотрудники ОМОНа.

Предварительные слушания по делу о разбое и нарушении неприкосновенности жилища в отношении националиста Вячеслава Дацика. Известно также как Рыжий Тарзан, дебошира обвиняют в марше голых проституток: он с товарищами выгнал работниц борделя и их клиентов на улицу и заставил пройти несколько кварталов.

Заседание суда проходит при повышенных мерах безопасности. На этаже дежурят сотрудники ОМОНа и несколько судебных приставов.

Инцидент, который рассматривает суд, произошел в мае прошлого года. В одном из домов 11-й линии Васильевского острова. По версии следствия, Дацик напал на женщину и восьмерых граждан с металлическим прутом. Затем всех людей из заведения выгнали и заставили пройти по улице в минимуме одежды. Ранее Рiter.tv передавал, что адвокат устроившего марш голых проституток Дацика возмущен продлением ареста на полгода.

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии