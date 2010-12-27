Суд обязал ТСЖ "Западная Лица" вернуть деньги благотворителям

В Петербурге завершилась долгая судебная тяжба между ТСЖ "Западная Лица" и одноименным благотворительным фондом.

Ленинградский областной суд обязал ТСЖ "Западная Лица" выплатить 31 млн 795 тыс. 928 рублей Благотворительному фонду "Западная Лица". Сегодня, 31 мая, здесь состоялось перенесенное заседание по апелляционной жалобе руководителя товарищества собственников жилья Алексея Волошина. Глава ТСЖ пытался опротестовать решение нижестоящего суда, который ранее также признал многомиллионную задолженность его организации. Речь идет о сумме в 29.5 млн рублей, незаконно списанной Волошиным со счетов фонда, а также о процентах за использование чужих средств (около 2.3 млн рублей). Выслушав аргументы сторон, суд повторно занял сторону благотворителей, и поставил точку в истории непростых отношений между двумя организациями.

Теперь Алексей Волошин и ТСЖ "Западная Лица" обязаны вернуть деньги БФ "Западная Лица" и его учредителю Александру Паю. В свое время бывший офицер-подводник Александр Паю был основателем и главой обеих этих организаций. Однако в конце "нулевых" ТСЖ перешло в руки предпринимателя Алексея Волошина. Многие СМИ называют случившееся "захватом" организации, а также напоминают, что именно Алексей Волошин фактически уничтожил благотворительный фонд, ранее активно помогавший инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам и начинающим спортсменам.

В 2015 году Паю через суд восстановил благотворительный фонд для оказания нуждающимся необходимой помощи, но Волошин успел перевести со специального счета 29,5 млн рублей (уставной капитал), за сохранность которых отвечал по закону. Именно они-то и стали поводом для суда между двумя такими разными "Западными Лицами". Алексей Волошин и его защита уверяли, что деньги принадлежат ТСЖ, а Александр Паю требовал вернуть средства в благотворительность. В итоге Ленинградский областной суд признал правоту благотворительного фонда, который теперь сможет нормально функционировать и заниматься добрыми делами.

Как прокомментировал эту победу адвокат благотворителей Шота Горгадзе, суд проявил "принципиальность и высокий профессионализм, защитив права истца", на стороне которого, по мнению известного адвоката, "были правда и закон".

Канал Piter.TV и дальше будет следить за развитием событий в этой истории.