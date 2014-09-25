Горсуд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме

Как сообщает "Фонтанка", 9 июня Невский суд отказал в заключении под стражу пятого фигуранта расследования деятельности саентологов. Констанцию Есаулкову отпустили под домашний арест.

По данным Санкт-Петербургского горсуда, следствие ФСБ обратилось с ходатайством о страже для Есаулковой до 5 августа. Адвокат подзащитной Чалина предоставила документы, согласно которым у фигурантки расследования имеется жилплощадь для нахождения под домашним арестом, и пользователи помещения не возражают против соседства.



В горсуде уточнили, что ходатайство не удовлетворено, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Напоминаем, что 20 апреля 2016 года ФСБ возбудила против саентологов дело по незаконному предпринимательству с извлечением дохода 276 млн рублей – предполагаемой выручки от платных курсов и программ «Дианетика: эволюция науки» и «Мини-шляпа». А месяц назад были возбуждены дела по экстремистскому сообществу и унижению достоинства. ФСБ посчитала систему дисциплинарных высказываний в церкви преступной.