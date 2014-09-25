Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Горсуд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме
Сегодня, 12:42
0
TretyakovaS
117

Горсуд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме

0
 
 

Как сообщает "Фонтанка", 9 июня Невский суд отказал в заключении под стражу пятого фигуранта расследования деятельности саентологов. Констанцию Есаулкову отпустили под домашний арест.

По данным Санкт-Петербургского горсуда, следствие ФСБ обратилось с ходатайством о страже для Есаулковой до 5 августа. Адвокат подзащитной Чалина предоставила документы, согласно которым у фигурантки расследования имеется жилплощадь для нахождения под домашним арестом, и пользователи помещения не возражают против соседства.

В горсуде уточнили, что ходатайство не удовлетворено, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напоминаем, что 20 апреля 2016 года ФСБ возбудила против саентологов дело по незаконному предпринимательству с извлечением дохода 276 млн рублей – предполагаемой выручки от платных курсов и программ «Дианетика: эволюция науки» и «Мини-шляпа». А месяц назад были возбуждены дела по экстремистскому сообществу и унижению достоинства. ФСБ посчитала систему дисциплинарных высказываний в церкви преступной.

Теги: саентологическая церковь санкт-петербурга
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5