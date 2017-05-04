Петербургский суд не выпустил из-под ареста подозреваемого в причастности к теракту в метро

Городской суд Северной столицы рассматривал апелляционную жалобу одного из шести подозреваемых в причастности к теракту в метрополитене.

В четверг, 4 мая, Петербургский городской суд рассматривал апелляционную жалобу на постановление об аресте Махамадюсуфа Мирзаалимова. Мужчину подозревают в причастности к взрыву между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Судья оставил в силе постановление об аресте, ранее вынесенное Невским районным судом.

В рамках расследования уголовного дела о теракте в метро задержали шесть человек в Петербурге и двух в Москве. В квартире на Товарищеском проспекте, где задержали подозреваемых, нашли взрывное устройство, идентичное тому, что обезвредили 3 апреля на станции "Площадь Восстания". Всех шестерых мужчин отправили под стражу. Один из них подал жалобу с просьбой сменить ему меру пресечения.

Взрыв на синей ветке метро прогремел 3 апреля днем. В результате теракта погибло 15 человек и предполагаемый террорист смертник. Более ста пассажиров признали пострадавшими. По данным на среду, 3 мая, в больницах Петербурга оставались 13 человек.

После трагедии в подземке прошла масштабная проверка безопасности. Сегодня Piter.tv сообщал, что проверка прокуратуры выявила проблемы с камерами в метро Петербурга.