Суд оправдал обвиняемого в убийстве белки на Елагином острове

Суд прекратил дело в отношении сына судьи, убившего белку

В Петербурге суд оправдал обвинявшегося в жестоком обращении с животными молодого человека. Юноша в 2015 году в парке на Елагином острове расстрелял белку из пневматического оружия.

Первоначально сторона защиты строила свое видение дела на том, что расстрел белочки был самообороной. Юноша рассказывал, что просто кормил животное орешками, как вдруг то начало вести себя агрессивно.

Со своей стороны суд не нашел эту историю достаточно убедительной. Однако было вынесено решение о том, что зверек был убит одним выстрелом, следовательно, перед смертью не страдал, следовательно, действия молодого человека не подпадают под действие статьи "жестокое обращение с животными".

Видео: из архива