Петербургский суд объяснил демонтаж доски Колчаку из-за его репутации

Смольнинский районный суд выпустил подробное разъяснение необходимости демонтажа мемориальной доски адмиралу Колчаку. По мнению судьи Татьяны Матусяк, Совет по мемориальным доскам одобряя установку табличке не учел, что у лидера белых была и негативная роль в российской истории. Например, не было учтено решение суда Забайкальского военного округа. Ведомство в 1999 году отказалось реабилитировать Колчака. Также, по данным документа, городской Совет не учел массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и других противостоящих им сил.
По мнению суда, в решении об установке памятной таблички нужно придерживаться нравственных начал. Для увековечивания нужно выбирать людей, имеющих безупречную репутацию и принесших безусловную пользу обществу. А вклад в развитие общества должно быть выдающимся.
Весь текст документа опубликован на сайте коммунистического движения "Суть времени" в пятницу, 3 февраля. Ранее мы сообщали, что Комитет по культуре будет биться за доску Колчаку до последнего.