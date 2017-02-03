Петербургский суд объяснил демонтаж доски Колчаку из-за его репутации

Районный суд Северной столицы подготовил документы, в которых объясняет необходимость демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице.

Смольнинский районный суд выпустил подробное разъяснение необходимости демонтажа мемориальной доски адмиралу Колчаку. По мнению судьи Татьяны Матусяк, Совет по мемориальным доскам одобряя установку табличке не учел, что у лидера белых была и негативная роль в российской истории. Например, не было учтено решение суда Забайкальского военного округа. Ведомство в 1999 году отказалось реабилитировать Колчака. Также, по данным документа, городской Совет не учел массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и других противостоящих им сил.

По мнению суда, в решении об установке памятной таблички нужно придерживаться нравственных начал. Для увековечивания нужно выбирать людей, имеющих безупречную репутацию и принесших безусловную пользу обществу. А вклад в развитие общества должно быть выдающимся.

Весь текст документа опубликован на сайте коммунистического движения "Суть времени" в пятницу, 3 февраля. Ранее мы сообщали, что Комитет по культуре будет биться за доску Колчаку до последнего.