Комитет по культуре будет биться за доску Колчаку до последнего

Комитет по культе Санкт-Петербурга оспорит решение Смольнинского суда о сносе памятной доски Колчаку.

В истории со сносом доски Колчаку на Большой Зелениной улице рано ставить точку. За культурный объект вступились не только "правые" из организации "Белое дело", но и представители комитета по культуре. Ведомство заявило, что планирует официально обжаловать решение Смольнинского районного суда. Соответствующий документ будет подан в городской суд Санкт-Петербурга в ближайшее время. Чиновники намерены поторопиться и успеть до того, как с памятной табличкой что-нибудь случится.

Напомним, что юристы из Смольнинского районного суда одобрили жалобу коммунистов из "Сути времени", Общественники ссылались на документ 1999-го года о признании адмирала Колчака военным преступником на территории РФ. С тех пор это решение одного из региональных судов России не было отменено, а значит, по логике противников мемориала, установка доски была произведена незаконно.

Как пишет "Фонтанка", Комитет по культуре уже нашел несколько фактов в защиту своей позиции. Так, чиновники отыскали еще около десятка действующих памятников и памятных знаков в честь Александра Колчака в разных городах России: в Иркутске, Москве, Владивостоке и разных населенных пунктах Сибири.

Видео: канал Piter.TV