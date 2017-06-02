Студенческую стипендию предложили повысить до МРОТ

Депутат заксобрания Андрей Анохин внес соответствующий законопроект

Депутат петербургского законодательного собрания Андрей Анохин разработал и представил проект, согласно которому студентам-отличникам могут поднять стипендию до баснословной (по сравнению с нынешними выплатами) суммы, эквивалентной трем МРОТ (то есть около 22,5 тысячи рублей).

Тем студентам, которые успешно (без троек) сдают сессии и не имеют академической задолженности, Анохин предложил повысить стипендию до 1 МРОТ (это 7,5 тысячи рублей).

Сейчас установлен норматив для формирования стипендиального фонда в размере 1340 рублей в месяц, а повышенной стипендии — в размере 6370 рублей в месяц.

Предположительно, разработанный Анохиным законопроект в ближайшее время поступит в Заксобрание, а оттуда, в случае принятия, может отправиться на рассмотрение в Госдуму РФ.

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