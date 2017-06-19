Долги по зарплате на 5 млн рублей взыскали со строительной компании Петербурга

Сотрудники УФССП по Северной столице взыскали со строительной компании долги по зарплате перед более чем 180 сотрудниками. Общая сумма превысила пять миллионов рублей.

Строительная компания ОАО "Домостроительный комбинат № 5" задолжала своим сотрудникам заработную плату. После того, как работникам некоторое время не поступали средства, они обратились прокуратуру. Общая сумма задолженности превысила пять миллионов рублей.

Судебным приставам Северной столицы поступило более 180 судебных приказов , на основании которых были возбуждены исполнительные производства. Об этом уведомили компанию, но ОАО "Домостроительный комбинат № 5" не спешил погашать долги.

Приставы перешли к активным действиям и просто списали необходимые средства со счета компании. Все исполнительные производства были закрыты, а сотрудники получили заработную плату.