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Строитель из Петербурга оказался вербовщиком

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В Петербурге задержали мужчину, который находился в международном розыске

В Петербурге по линии Интерпола накануне был задержан 36-летний строитель из Таджикистана, который работал на проекте в Северной столице. Мужчина был рабочим на строительстве жилого комплекса "Солнечный город".

Как стало известно, арестовали его в рамках уголовного преследования по статье "Наемничество" – простой с виду таджикский строитель оказался вербовщиком. В течение нескольких лет его разыскивали и на родине, и за ее пределами. 

Разыскиваемый по обвинению в преступлениях против мира и безопасности человечества мужчина был задержан на петербургской стройке. Петербургские правоохранители уже передали сообщение о задержании заочно арестованного вербовщика в его родную страну.

Видео: архив

Теги: вербовка , задержание , интерпол , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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