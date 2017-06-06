Строитель из Петербурга оказался вербовщиком

В Петербурге задержали мужчину, который находился в международном розыске

В Петербурге по линии Интерпола накануне был задержан 36-летний строитель из Таджикистана, который работал на проекте в Северной столице. Мужчина был рабочим на строительстве жилого комплекса "Солнечный город".

Как стало известно, арестовали его в рамках уголовного преследования по статье "Наемничество" – простой с виду таджикский строитель оказался вербовщиком. В течение нескольких лет его разыскивали и на родине, и за ее пределами.

Разыскиваемый по обвинению в преступлениях против мира и безопасности человечества мужчина был задержан на петербургской стройке. Петербургские правоохранители уже передали сообщение о задержании заочно арестованного вербовщика в его родную страну.

Видео: архив