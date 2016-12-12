Стрелок попал на видео в новогоднюю ночь в Стамбуле

Кровавый теракт произошел в новогоднюю ночь в одном из ночных клубов турецкого города Стамбул.

Примерно в 1:15 по местному времени мужчина, предположительно одетый в костюм Санта Клауса, открыл беспорядочную стрельбу и начал выкрикивать фразы на арабском языке. Сперва сообщалось, что нападавших было двое, позднее появилась информация, что стрелок был один. Позже, правда, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на брифинге заявил, что стамбульский террорист не был одет как Санта Клаус. По предварительным данным, преступник был вооружен автоматом Калашникова. О его задержании информации нет. Пока известно о 39 убитых и 69 раненых. Среди них один полицейский, а также 16 иностранцев.