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Стрелок попал на видео в новогоднюю ночь в Стамбуле

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Кровавый теракт произошел в новогоднюю ночь в одном из ночных клубов турецкого города Стамбул.

 Примерно в 1:15 по местному времени мужчина, предположительно одетый в костюм Санта Клауса, открыл беспорядочную стрельбу и начал выкрикивать фразы на арабском языке. Сперва сообщалось, что нападавших было двое, позднее появилась информация, что стрелок был один. Позже, правда, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на брифинге заявил, что стамбульский террорист не был одет как Санта Клаус. По предварительным данным, преступник был вооружен автоматом Калашникова. О его задержании информации нет. Пока известно о 39 убитых и 69 раненых. Среди них один полицейский, а также 16 иностранцев.

Теги: новогодний теракт в стамбуле , новости турции , теракт в стамбуле
Категории: Лента новостей Происшествия

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